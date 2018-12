Cartelle esattoriali | per i “ripescati” la terza rottamazione scade il 7 dicembre Ma è

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Later entra nella fase operativa con lanza del 7. È infatti questo il termine ultimo per i 345miladelle precedenti edizioni che potranno rientrare nella procedura pagando le rate scadute fino al 31 ottobre con i bollettini di cui sono già in possesso. I contribuenti che aderiranno direttamente all’ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. E per il momento non dovranno versare alcunché: la prima rata arriverà infatti solo a fine luglio.Intanto è bene sapere che later, in attesa dell’ok definitivo al testo il 12, porterà una novità significativa per tutti i contribuenti che aderiranno alla definizione agevolata: le rate saranno spalmate su diciotto quote di eguale importo contro le dieci ...