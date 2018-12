Caro Nanni | dì qualcosa di sinistra

ilfattoquotidiano

: RT @noitre32: PROPRIO LUI? 'Temo per la mia incolumità' Il delirio, scrive a Mattarella: 'Fermi Salvini, io un bersaglio' Roba alla Nanni M… - LilySej1 : RT @noitre32: PROPRIO LUI? 'Temo per la mia incolumità' Il delirio, scrive a Mattarella: 'Fermi Salvini, io un bersaglio' Roba alla Nanni M… - reneelettra : RT @noitre32: PROPRIO LUI? 'Temo per la mia incolumità' Il delirio, scrive a Mattarella: 'Fermi Salvini, io un bersaglio' Roba alla Nanni M… - noitre32 : PROPRIO LUI? 'Temo per la mia incolumità' Il delirio, scrive a Mattarella: 'Fermi Salvini, io un bersaglio' Roba al… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Lo premetto: amo il cinema, quello italiano in particolare e ho amato ilMoretti regista da Ecce bombo in poi. Ammetto con altrettanta franchezza, che ho ascoltato l’intervento del regista a Che tempo che fa di domenica 2 dicembre con estremo interesse. Ero fin troppo curioso, non solo di conoscere i dettagli del suo ultimo lavoro, ma soprattutto di conoscere il suo parere sull’attuale situazione del Partito democratico. Immaginavo che, coerentemente con la sua intellettualità che lo ha sempre contraddistinto, avrebbe sferzato qualche gancio destro a un partito ormai in completa assuefazione. Invece nulla. Non solo ha ammesso che continua a essere un fedele elettore del Pd (e per essere fedeli durante e dopo la reggenza renziana, ci vuol tanto coraggio), ma che l’unico recente errore del partito è stato la mancata approvazione dello Ius soli. Nulla di più. ...