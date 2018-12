Cannabis legale con troppo Thc | sequestri in tutta Italia

Rischiare di morire bruciati vivi per estrarre Tch dalla Cannabis legale - a Le Iene la nuova moda che sta terrorizzando le famiglie : Rischiare la vita cercando di estrarre il Tch, il principio attivo dalla cannabis . La nuova moda che sta terrorizzando le famiglie si chiama Bho, Butane Hash Oil e provIene dagli Stati Uniti. Il ...

Maxi furto da 130mila euro a Lucca Comics : svaligiato lo stand della Cannabis legale : Una banda di malviventi si è introdotta in uno stand specializzato in cannabis legale e ha portato via seimila buste della sostanza con principio attivo ridotto e altri prodotti in esposizione a base di canapa per un bottino totale di circa 130mila euro. "Hanno devastato tutto, lasciando anche dei danni al materiale" ha denunciato il titolare.Continua a leggere

In Canada la Cannabis legale può contrastare la dipendenza da oppioidi : La vendita di cannabis per uso ricreativo potrebbe arginare il rischio di dipendenza tra chi usa farmaci a base di oppioidi. Leggi

Cosa significa per la scienza la Cannabis legale in Canada : ... 1,3 miliardi di euro, - più della metà di tutti i finanziamenti raccolti dalle aziende legali di cannabis in tutto il mondo - e l'industria è sulla buona strada per triplicare questo valore nel 2018.

Cannabis legale in Canada : il caso della Corea del Nord : Dalla mezzanotte di oggi, 17 ottobre 2018, in Canada è possibile acquistare e consumare Cannabis [VIDEO] per uso ricreativo e non solo medico. A stabilirlo è il Federal Cannabis Act, entrato in vigore dopo l’approvazione del Senato e la successiva firma del Governatore generale, Julie Payette. Un successo per il governo progressista guidato dal premier Justin Trudeau, che aveva posto la legge sulla legalizzazione della marijuana tra i punti ...

Canada - Cannabis legale da oggi : ripiegano titoli del settore : La legalizzazione riguarda il consumo a scopo ricreativo, e permette la vendita nonché la coltivazione domestica; è il secondo stato al mondo ad applicare una liberalizzazione così piena, dopo l'...

In Canada la Cannabis è ufficialmente legale : Governi, ricercatori e imprenditori di tutto il mondo stanno aspettando di vedere quali saranno gli effetti delle scelta fatta dal paese. La legalizzazione, infatti, avrà un forte impatto sulla ...

Il bluff della Cannabis legale : un po? di gas e diventa droga : Bastano meno di cento euro e una connessione internet per trasformare la cannabis light in una vera fabbrica di «bombe» per procurarsi lo sballo. Tutto ciò che serve...