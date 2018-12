Cambia il congedo di maternità - al lavoro sino al nono mese : tutte le novità della Manovra : Niente reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni per ora, ma nella Manovra spunta un pacchetto famiglia, tra i pochi interventi organici approvati insieme a tante micronorme durante...

Come Cambia il congedo di maternità : cambia con la manovra il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà potrà scegliere di lavorare fino al parto e godere dei cinque mesi di maternità direttamente dopo la nascita del bambino, a condizione che ci sia l'ok del medico. Lo prevede un emendamento della Lega contenuto nel pacchetto dedicato alle politiche delle famiglia e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. La norma si pone Come ...

Manovra - Cambia il congedo per maternità : si al lavoro fino al nono mese : cambia con la Manovra il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi “in dote” l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. È quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Ca...

