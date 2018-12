Calciomercato Udinese | sarà rivoluzione per accontentare Nicola? GALLERY ...

Calciomercato - Crotone : Nalini e Barberis sarebbero sul taccuino dell'Udinese : Conclusa la sosta per la disputa delle ultime partite delle selezioni Nazionali di questo 2018, tornano in campo le formazioni italiane di Serie A e di cadetteria. Nell'anticipo del sabato, l'Udinese del nuovo allenatore Davide Nicola è riuscita nell'impresa di superare la quotata Roma di Eusebio Di Francesco. A decidere la sfida una rete siglata dal sempre più protagonista Rodrigo De Paul. La formazione friulana, con l'arrivo del nuovo tecnico, ...

