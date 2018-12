Calciomercato Napoli | l’agente di Hysaj | “Forse via a gennaio”

Calciomercato Napoli - rifiutata offerta per Koulibaly : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente avrebbe detto di no a un'offerta mostruosa per Koulibaly. Il Manchester United avrebbe messo sul piatto addirittura 103 milioni di ...

Calciomercato - Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big : “Modric all’Inter - Ibra-Milan Probabile. Cavani tornerà a Napoli” : Tra poco più di un mese apre i battenti la sessione invernale della fiera dei sogni, il Calciomercato Marino, ex dirigente di Napoli, Roma, Udinese e Atalanta, grande scopritore di talenti ha anticipato in esclusiva a Sportnews.eu. le mosse delle big. Ecco cosa ha detto. Calciomercato Marino anticipa le mosse delle big Napoli e Inter, […] L'articolo Calciomercato, Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big: “Modric all’Inter, ...

Ambra conquista le tv : tifa Napoli la nuova regina del Calciomercato FOTO : Arriva da Napoli, fa la modella ed è un ex-finalista di Miss Italia, ma ha il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha conquistato Maurizio Costanzo, che gli ha consesso un spazio al Maurizio ...

Calciomercato Napoli - retroscena De Laurentiis su Hamsik : Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente del Napoli ha parlato del centrocampista slovacco: 'Ho dei ragazzi straordinari che sono con noi da tanti anni. Tra questi c'è Marek, che non ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis apre al colpaccio : “Se Ancelotti vorrà…” : In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato degli azzurri, confermando la possibilità di realizzare un colpaccio in estate: “Cavani? Come fa a non mancargli Napoli, qui ha due figli e c’è una parte del suo cuore. Se a fine campionato Ancelotti vorrà, e se qualcuno a Parigi lo fa vivere male, allora Napoli può essere il suo porto ...

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus-Napoli : lotta per Tonali - Andersen e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus-Napoli: lotta per Tonali, ...

Calciomercato Napoli : Cavani può tornare - ecco le condizioni di De Laurentiis : “Cavani? Sono stato contento di ritrovarlo a Parigi, con lui ci siamo abbracciati e l’ho portato nello spogliatoio. E poi siamo sinceri: lui ha due figli a Napoli, come fa a non mancargli la città? Detto ciò, se a fine campionato il Psg lo cedesse in prestito gratuito o per una cifra simbolica, visto che andrà a scadenza, se Ancelotti desse l’ok e se lui si accontentasse di un ingaggio da 6-7 milioni a stagione allora Edi ...

Calciomercato Napoli : Cavani può tornare - ma a certe condizioni : “Cavani? Sono stato contento di ritrovarlo a Parigi, con lui ci siamo abbracciati e l’ho portato nello spogliatoio. E poi siamo sinceri: lui ha due figli a Napoli, come fa a non mancargli la città? Detto ciò, se a fine campionato il Psg lo cedesse in prestito gratuito o per una cifra simbolica, visto che andrà a scadenza, se Ancelotti desse l’ok e se lui si accontentasse di un ingaggio da 6-7 milioni a stagione allora Edi ...

Calciomercato Napoli : De Laurentiis promette il grande colpo : Calciomercato Napoli, DE Laurentiis PRENDE UN BIG- Da questa estate continuano a rincorrersi voci circa la possibilità del ritorno a Napoli di Edinson Cavani. L’attaccante, da 4 anni al PSG, è rimasto nei cuori dei tifosi azzurri, che mai hanno dimenticato le prodezze in campo del Matador. Cavani è, attualmente, il terzo miglior bomber della […] L'articolo Calciomercato Napoli: De Laurentiis promette il grande colpo proviene da Serie ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “a gennaio non compro nessuno! A giugno invece…” : Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha svelato le sue strategie in merito alla prossima finestra di gennaio ma non solo Calciomercato Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato abbastanza schiettamente delle prossime mosse della società sul mercato. Il patron, interpellato da Radio Marte, ha svelato: “Non compreremo nessuno a gennaio, ma a giugno faremo un acquisto di nome. Cavani? Se si scoccia di Parigi e decide di ...

Calciomercato Napoli - le ultime strategie : Le alternative in questo caso portano all'estero: si parla di Santiago Arias, colombiano classe '92 dell'Atletico Madrid, e del campione del mondo Benjamin Pavard. Cavani, ancora tu! Ma occhio al duo ...

Calciomercato Napoli - gli azzurri piombano su Kouamè : Napoli - Per il mercato di gennaio, le idee del Napoli sono due: migliorare il reparto offensivo con un attaccante rapido e acquistare un centrocampista di riferimento se Diawara chiedesse di essere ...

Calciomercato Chievo - Romairone : “Monitoriamo un giocatore del Napoli” : “Ounas ci piace? Che mi piaccia credo che non si dica nulla di nuovo. Il valore del calciatore è chiaro. Il Chievo dovrà capire in questo mese come ripartirà con Di Carlo e quali risposte ci saranno dai calciatori, poi dopo saremo attenti sul mercato“. Così Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, chiarisce sulle mosse della società nel prossimo mercato di gennaio e in ...