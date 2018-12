Calciomercato | il portiere Viviano torna in Italia | ecco la nuova destinazione

Calciomercato Virtus Francavilla - arriva il portiere Nordi : Francavilla FONTANA - Nuovo arrivo in casa Virtus Francavilla : il club ha infatti annunciato " di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Nordi " ...

Calciomercato Gozzano - il portiere Viola è stato tesserato : Gozzano - Il Gozzano , tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver concluso l'accordo che ha portato al tesseramento del portiere classe 1996 Jacopo Viola " . L'estremo difensore, nato in ...

Calciomercato Gozzano - preso il portiere Viola : Gozzano - Il Gozzano , tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver concluso l'accordo che ha portato al tesseramento del portiere classe 1996 Jacopo Viola " . L'estremo difensore, nato in ...

Il Calciomercato oggi – Derby di Milano - nuovo portiere per la Juve? : La Juventus è pronta ad investire circa 15 milioni di euro per un nuovo portiere. Dalla Spagna rimbalza la voce che Paratici avrebbe già fatto un’offerta per il portiere del Real Keylor Navas. L’estremo difensore sarebbe pronto a giocarsi la maglia numero 1 della Juve con Perin e Szczesny ma con l’ex Genoa che potrebbe anche partire. Inter e Milan sono pronte a scendere pesantemente sul mercato per rafforzare le rispettive rose. Sul ...

Calciomercato Juventus : ad un passo da un nuovo portiere - sul tavolo 15 milioni [NOME - FOTO - DETTAGLI] : 1/3 LaPresse/Daniele Badolato ...

Calciomercato Genoa - nuovo portiere a gennaio : i nomi sul taccuino [FOTO] : 1/13 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Il Calciomercato oggi – Ecco il portiere della Juventus per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dal successo in Champions League contro il Manchester United, tre punti d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri che ha ipotecato il passaggio del turno ed il primo posto. Adesso la squadra potrà concentrarsi per il campionato, la Champions League toglie tante energie come dimostra il passo falso nella gara contro il Genoa. Ma nelle ultime ore stanno circolando voci clamorose ...

Calciomercato Juventus - la bomba dall’Inghilterra : via Szczesny - ecco il portiere per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Champions League contro il Manchester United, tre punti d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri che ha ipotecato il passaggio del turno ed il primo posto. Adesso la squadra potrà concentrarsi per il campionato, la Champions League toglie tante energie come dimostra il passo falso nella gara contro il Genoa. Ma nelle ultime ore stanno circolando voci clamorose ...

Calciomercato Genoa - emergenza portiere : tutti i nomi per gennaio [FOTO] : 1/13 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Calciomercato Parma - il portiere Sepe può tornare al Napoli : ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/10 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Genoa - nuovo portiere a gennaio : ecco tutti i candidati [FOTO] : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ...