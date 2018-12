Calcio | Supercoppa Italiana 2018 | programma | orari e tv Si giocherà a Jeddah in Arabia

Calcio a 5 - Supercoppa Italiana 2018 : Acqua&Sapone-Lollo Caffè Napoli 4-1 - Leandro Cuzzolino decisivo al Palacus Santa Filomena : Al Palacus Santa Filomena di Chieti trionfo dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross nella Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5. Gli abruzzesi hanno rispettato il pronostico e si sono imposti con il punteggio di 4-1 contro la Lollo Caffè Napoli per effetto della doppietta di un grandissimo Leandro Cuzzolino, di Marco Ercolessi e di Gabriel Lima. La marcatura partenopea del croato Franko Jelovcic non ha cambiato la ...

Calcio a 5 - Supercoppa Italiana 2018 : Acqua&Sapone Unigross-Lollo Caffè Napoli - campioni d’Italia favoriti per il successo finale : Ci siamo. Domani alle ore 20.30 andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone Unigross e il Lollo Caffè Napoli. Al Pala Santa Filomena di Chieti ci attende una sfida decisamente interessante in cui i campioni d’Italia partono coi favori del pronostico, avendo grandi qualità ed esperienza, ma non potendosi permettere di sottovalutare l’avversario. Gli uomini di Tino Perez, reduci dalla ...

Calcio a 5 - Supercoppa Italiana 2018 : Acqua&Sapone-Napoli. Programma - orario e tv : L’attesa Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5 tra Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffè Napoli è prossima ad andare in scena venerdì 30 novembre. Originariamente la data era quella del 1° ma il doppio impegno amichevole della Nazionale Italiana di futsal di Roberto Menichelli a Minsk contro la Bielorussia ha portato ad un cambiamento del Programma iniziale. Infatti il match si disputerà questo venerdì alle ore 20.30 preso il Pala Santa ...

L’UNVS di Volterra vince anche la Supercoppa di Calcio : Sensazionale doppietta dell’UNVS di Volterra presieduta da Fosco Maielli. Dopo il sorprendente, ma meritato titolo conquistato nel Campionato Nazionale UNVS di calcio, la sezione toscana, ha emulato Massa nel 2017, aggiudicandosi anche la prestigiosa 2a edizione della Supercoppa, battendo i Vigili del Fuoco della Lombardia per 1-0. La rete dei vincitori è stata segnata da Marco Lazzari con una magistrale punizione a metà del primo ...

Lunedì a Volterra la Supercoppa di Calcio tra UNVS e VVFF : Freme l’attesa per lunedi 12 novembre, quando allo stadio di Volterra l’undici della sezione locale dei Veterani dello Sport presieduta da Fosco Maielli, affronterà la formazione dei Vigili del Fuoco della Lombardia. In palio la Supercoppa. Volterra ha infatti vinto sorprendentemente, ma con pieno merito, il titolo tricolore di calcio UNVS over 40, mentre i lombardi si sono aggiudicati il campionato nazionale del ...

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 : scelta la data per la sfida tra Juventus e Milan? Si giocherà in Arabia Saudita : Ancora una volta sarà assegnata all’estero la Supercoppa Italiana. L’edizione 2018, che vedrà protagoniste Juventus e Milan, si disputerà in Arabia Saudita: visto l’incontro tra la Lega Serie A e la General Sports Authority (GSA), dovrebbero essere già ufficiali data e luogo dell’incontro. Il 16 gennaio 2019 in campo a Gedda bianconeri e rossoneri, che nel proprio palmares hanno già sette volte il trofeo (la vincente ...