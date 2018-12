Calcio femminile | Sorteggio Mondiali 2018 | le possibili avversarie dell’Italia Le fasce

Calcio femminile - Italia verso i Mondiali. Milena Bertolini : “Sabato il sorteggio - la Nazionale ha fatto un salto in avanti” : Sabato 8 dicembre si svolgerà il sorteggio dei Mondiali 2019 di Calcio femminile, l’Italia parteciperà alla rassegna iridata dopo vent’anni dall’ultima volta. Il CT Milena Bertolini ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa a Tuttosport: “Un anno fa nemmeno mi passava per la testa il sorteggio, lo dico onestamente. Ci speravo, come tutte noi. Ma era ancora qualcosa di lontano. Adesso sto ...

Sorteggio Mondiali Calcio femminile 2018 : quando si svolge? Data - programma - orario e tv. Le fasce e le teste di serie : Le azzurre hanno portato a termine la loro impresa, terminando in testa al proprio girone, e staccando il biglietto direttamente per la fase finale dei Mondiali di calcio femminile che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro mancate qualificazioni prima della gioia di questa sera. Le ragazze di Milena ...

Pari esterno del Chieti Calcio femminile con l'Argentaro : CRONACA DELLA PARTITA Il Chieti parte fortissimo e nei primi due minuti ha un paio di clamorose occasioni per passare in vantaggio: in entrambe c'è lo zampino di Benedetti, ancora una volta fra le ...

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Girelli colpisce ancora - Giacinti capocannoniere - che gol Cernoia! : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA): Il gol non è arrivato ma la prestazione al “Del Buffa” contro la Florentia è stata sontuosa. Sempre al centro del gioco e l’assist sul ...

Calcio femminile - Sorteggio Mondiali 2018 : data - programma - orari e tv : Come è noto, l’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre hanno portato a termine la loro impresa, terminando in testa al proprio girone, e staccando il biglietto direttamente per la fase finale della rassegna iridata che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della nona giornata. Vincono Milan - Juve e Fiorentina : E due saranno anche i match trasmessi da Sky Sport. Si parte sabato 15 dicembre con Pink Bari-Roma alle 15 e domenica 16 alle 12:30 in diretta dalla Dacia Arena di Udine Tavagnacco-Juventus. Tutti i ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Florentia-Fiorentina 0-3 - le viola dominano il derby al Del Buffa : Il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato definitivamente in archivio. Quest’oggi allo Stadio “Goffredo Del Buffa” di Figline Valdarno (Firenze) è andato in scena il derby tra le padrone di casa del Florentia e la Fiorentina. Un match molto sentito dalle tifoSerie che ha premiato le viola con il punteggio di 3-0. Una doppietta della scozzese Lana Clelland, al 36′ e al 38′, e ...

Calcio femminile - Roma-Milan 1-2 : la capolista vola con Giacinti e Sabatino : Allo stadio delle "Tre Fontane" di Roma è andato in scena l'anticipo della nona giornata di Serie A femminile tra le giallorosse di Bavagnoli ed il Milan capolista. Al termine di un match equilibrato le rossonere hanno vinto in rimonta grazie alle reti di Giacinti e Sabatino. Alla formazione di casa non è bastato il guizzo di Simonetti per allungare la striscia positiva di risultati. Roma-Milan, le formazioni La Roma è scesa in campo col 4-3-3 ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittoria esterna del Milan a Roma - poker della Juventus contro il Sassuolo : In attesa del derby toscano tra Florentia e Fiorentina, programmato domani alle 12.30, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Al “Tre Fontane” di Roma il Milan si è imposto 2-1 contro la compagine giallorossa. Le capoliste hanno prevalso con lo score di 2-1 in rimonta grazie alle realizzazioni di Valentina Giacinti (nono gol in campionato) al 38′ e di Daniela ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Juventus-Sassuolo - il Milan va a Roma - derby Florentia-Fiorentina nel nono turno : E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di Calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti. Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione ...

Calcio femminile - le migliori italiane dell’ottava giornata di Serie A. Girelli più forte degli insulti - Serturini devastante : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS): Più forte degli insulti e della volgarità. Non si è scritta una pagina sportiva memorabile al “Gino Bozzi” di Firenze. ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Cristiana Girelli più forte degli insulti dei tifosi. Accettabile un contesto del genere? : L’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata in archivio. C’era attesa per il big match domenicale tra Fiorentina e Juventus, due delle compagini meglio attrezzate per centrare il bersaglio grosso ed aggiudicarsi lo Scudetto. Godendo anche della vetrina televisiva, le campionesse d’Italia hanno vendicato la sconfitta contro le viola in Supercoppa Italiana, aggiudicandosi il confronto 2-0 ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Juventus 0-2 - Girelli e Bonansea affondano le viola : C’era grande attesa alla Stadio Comunale “Gino Bozzi” di Firenze per il big match dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Una partita che vedeva sfidarsi tante giocatrici di primo livello del nostro movimento e dalla valenza particolare, visto che le due compagini si erano già incontrate nella Supercoppa Italiana 2018 vinta dalle viola. Sul rettangolo verde toscano le ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan torna al successo - quarta vittoria consecutiva della Roma : In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Juventus, è andata in scena buona parte dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il Milan, reduce dal pareggio contro la Florentia di sette giorni fa, è tornato al successo 3-1 contro l’Orobica. Le ragazze allenate da Carolina Morace si sono imposte tra le mura amiche grazie ad una doppietta di Manuela Giugliano (al 26′ e al 74′) ed ...