Calcio femminile | Serie A 2018-2019 | Fiorentina-Pink Bari 6-2 | le viola dilagano nella

Mia Hamm : 'Pallotta lungimirante nel fare da apripista per il Calcio femminile' : La creazione della squadra femminile è importante per tutti noi e riflette le idee della Roma e lavoriamo affinché la Roma femminile possa attirare le migliori calciatrici del mondo. Ho detto alle ...

Calcio femminile : l’Inghilterra ospiterà gli Europei 2021. A Wembley la Finale : Sarà l’Inghilterra ad organizzare la prossima edizione degli Europei di Calcio femminile. Nel 2021 la rassegna continentale del “Pallone in Rosa” si esibirà sui celebri campi britannici dove questo gioco è nato e l’atmosfera sarà assolutamente particolare. Una candidatura che, dopo le rinunce di Austria e Ungheria, è stata l’unica a proporsi e ad essere premiata dall’UEFA. Da quanto si apprende sarà il mitico ...

Calcio e Basket - lo sport al femminile : un convegno per riforme e pari opportunità : Le sfide del futuro per Calcio e Basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nelle società sportive Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro hanno in comune due giovani vicepresidenti donne, Cristiana Capotondi e Mara Invernizzi, che a Milano, martedì 11 dicembre alle 11:00, presso il Palazzo CONI, si confronteranno sul ruolo che ...

Calcio e Basket - Sport al femminile. Riforme e pari opportunità. Convegno a cura di FIP e Lega Pro. Milano - 11 dicembre : "Le competenze femminili sono un valore aggiunto- dichiara il presidente Lega Pro Ghirelli- per tutto il mondo Sportivo sia come atlete sia come dirigenti. La Lega Pro rappresenta una case history ...

Calcio a 5 Femminile Marche - serie C : Corridonia e Dorica Anur nel girone Gold : La seconda fase del campionato di serie C Femminile Marche inizia sabato 8 dicembre. Due saranno i gironi, Gold e Silver (A e B). Mentre per il primo sarà garantito l'accesso diretto ai quarti di finale a prima e seconda classificata, le prime quattro classificate dei due gironi Silver passeranno dalla porta secondaria, scontrandosi agli ottavi di finale (gara unica del 9/03/2019). Senza ulteriori indugi, andiamo a conoscere le protagoniste, i ...

Afghanistan - molestie e abusi nel Calcio femminile : scandalo sui vertici della Federazione : Uno scandalo scuote il calcio femminile afghano, uno dei simboli delle “libertà” che le donne del paese asiatico hanno conquistato negli ultimi anni. A seguito di un articolo pubblicato dal Guardian, il presidente Ashraf Ghani ha ordinato all’ufficio del procuratore generale di avviare un’inchiesta su presunti abusi sessuali contro alcune atlete. Una vicenda che il presidente ha definito “scioccante per tutti gli afghani. Non ...

Calcio femminile - Sorteggio Mondiali 2018 : le possibili avversarie dell’Italia. Le fasce e le teste di serie : Il grande giorno si avvicina. Sabato 8 dicembre alle ore 18.00 si terrà a La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Billancourt, un sobborgo di Parigi, il Sorteggio dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Dopo 20 anni, la Nazionale italiana torna nella Fase Finale di una rassegna iridata, reduce da un grandissimo girone di qualificazione. Con solo una sconfitta ininfluente nell’ultimo confronto con il Belgio, le azzurre ...

Calcio femminile - Italia verso i Mondiali. Milena Bertolini : “Sabato il sorteggio - la Nazionale ha fatto un salto in avanti” : Sabato 8 dicembre si svolgerà il sorteggio dei Mondiali 2019 di Calcio femminile, l’Italia parteciperà alla rassegna iridata dopo vent’anni dall’ultima volta. Il CT Milena Bertolini ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa a Tuttosport: “Un anno fa nemmeno mi passava per la testa il sorteggio, lo dico onestamente. Ci speravo, come tutte noi. Ma era ancora qualcosa di lontano. Adesso sto ...

Sorteggio Mondiali Calcio femminile 2018 : quando si svolge? Data - programma - orario e tv. Le fasce e le teste di serie : Le azzurre hanno portato a termine la loro impresa, terminando in testa al proprio girone, e staccando il biglietto direttamente per la fase finale dei Mondiali di calcio femminile che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro mancate qualificazioni prima della gioia di questa sera. Le ragazze di Milena ...

Pari esterno del Chieti Calcio femminile con l'Argentaro : CRONACA DELLA PARTITA Il Chieti parte fortissimo e nei primi due minuti ha un paio di clamorose occasioni per passare in vantaggio: in entrambe c'è lo zampino di Benedetti, ancora una volta fra le ...

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Girelli colpisce ancora - Giacinti capocannoniere - che gol Cernoia! : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA): Il gol non è arrivato ma la prestazione al “Del Buffa” contro la Florentia è stata sontuosa. Sempre al centro del gioco e l’assist sul ...

