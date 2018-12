Calcio e basket | sport al femminile | riforme e pari opportunità

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Le sfide del futuro perpassano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nelle societàive. Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro hanno in comune due giovani vicepresidenti donne, Cristiana Capotondi e Mara Invernizzi, che a Milano, martedì 11 dicembre alle 11:00, presso il Palazzo CONI, si confronteranno sul ruolo che ricoprono in due tra le principali istituzioniive italiane. Ad introdurre il convegno il presidente Lega Pro, Francesco Ghirelli e il presidente FIP, Giovanni Petrucci. “Le donne in ruoli dirigenziali possono dare molto al mondo dello–afferma il presidente FIP Petrucci- ho avuto la possibilità di lavorare con donne manager, anche qui in Federazione, che hanno dimostrato e dimostrano preparazione, determinazione, capacità di lavorare in ...