Calcio e Basket | Sport al femminile Riforme e pari opportunità Convegno a cura di FIP e

Calcio e basket - sport al femminile : riforme e pari opportunità : Le sfide del futuro per Calcio e basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nelle società sportive. Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro hanno in comune due giovani vicepresidenti donne, Cristiana Capotondi e Mara Invernizzi, che a Milano, martedì 11 dicembre alle 11:00, presso il Palazzo CONI, si confronteranno sul ruolo che ...

Anche nell'ultimo mese dell'anno non ci sarà tempo per annoiarsi per tutti gli appassionati di sport abbonati a Sky

Cutrone - Bernardeschi - Keita - Mertens... Non solo nel basket : il sesto uomo entra nel Calcio : Codificato nel basket, implicito nel calcio: il "sesto uomo", nella pallacanestro, è quel giocatore che - seppur meriterebbe un posto da titolare - viene impiegato sempre da subentrato. Non un lusso ...

"Non si può pensare di dare la possibilità agli allenatori di calcio di chiamare la Var", le parole di Collina.