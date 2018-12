Bruno Vespa davanti alla cassettiera di Vieni da me oggi su Rai1 Anteprima Blogo

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - la profezia di Bruno Vespa : 'Divorzio dopo il ritorno in Italia di Di Battista' : Li descrive come 'due coniugi che hanno deciso di divorziare, ma fino al momento decisivo si comportano in maniera ineccepibile per evitare l'addebito'. Così Bruno Vespa , nel consueto editoriale del ...

Bruno Vespa presenta 'Rivoluzione' : "Matteo Salvini non staccherà la spina al governo" : "Io non pensavo che sarebbe nato questo governo, perché credevo che il 4 marzo Forza Italia prendesse un voto in più della Lega. E invece ho perso la scommessa con Matteo Salvini". Bruno Vespa introduce così, dialogando con il direttore Alessandro Sallusti, il suo ultimo libro - Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica, edito da Mondadori - che fa il punto sul panorama politico italiano.Un libro fatto di dettagli e retroscena che ...

Caso Di Maio : cosa ha detto ieri sera Bruno Vespa a Piazza Pulita : Secondo il giornalista il vicepremier "non deve rispondere degli errori del padre", ma qualcuno nel M5s sta remando contro

“Caro Davigo - questo non è un paese fatto di presunti colpevoli” - dice Bruno Vespa : Roma. “Mentre mia nonna aveva la foto di Giovanni XXIII sul comodino e qualcun altro ha le foto dei figli o un libro, il dottor Davigo sul comodino ha le manette”. E’ con questa battuta tagliente che Bruno Vespa, ospite la scorsa settimana a DiMartedì su La7, ha provato a mandare giù le sparate gius

Bruno Vespa - Paolo Savona : 'Se un sardo di scuola cossighiano è pessimista...' : Bruno Vespa è uno che di Dc se ne intende forse come nessuno nell'Italia della Terza Repubblica. Per questo quanto scrive nell'editoriale consueto del sabato su Il Giorno è la certificazione che nel ...

Ascolti Tv di giovedì 22 novembre 2018 - stravince l'Allieva - cala il Gf Vip. Bruno Vespa fa il porta a porta in tutti i programmi : Anche oggi siamo qui per analizzare gli Ascolti tv di giovedì venerdì 22 novembre . La prima serata è dominata dalla fiction di Raiuno, l'Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, giunta ...

Bruno Vespa umilia Piercamillo Davigo : 'Dorme con le manette sul comodino' : ' Piercamillo Davigo dorme con le manette sul comodino '. Bruno Vespa si scontra con il presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì ,...

'Bruno Vespa mi convinse a non denunciarla'. Roberta Bruzzone - tutta la verità su Virginia Raffaele : Roberta Bruzzone , nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me , parla dell'imitazione di Virginia Raffaele . Non è un mistero che non amò la parodia fatta anni fa ad Amici . La Bruzzone rivela che fu ...

Roberta Bruzzone a Vieni da Me : «Gli haters sono scoregge digitali. Bruno Vespa mi convinse a non denunciare Virginia Raffaele» : Roberta Bruzzone La criminologa Roberta Bruzzone ci ha abituato nei suoi interventi televisivi a un linguaggio diretto e colorito e anche oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me non è stata da meno. “Gli haters sono scoregge digitali” le parole usate per apostrofare i tanti che la inondano ogni giorno di critiche e insulti sui social network. E, dinanzi a una Balivo sorpresa e anche un poco imbarazzata per l’’uscita’, ha poi rincarato la ...

Bruno Vespa - la profezia su Matteo Salvini : 'Quali altri volti conquisterà. E poi il governo...' : Credo più all' apertura degli azzurri al mondo civico, con Altra Italia. Un tentativo peraltro che sta facendo anche il Pd'. Il Pd, siamo alle dolenti note: ucciso da Renzi? 'Ma no, affossato da un ...

Che tempo che fa - Bruno Vespa fa impallidire Fabio Fazio in diretta : 'Perché Matteo Salvini trionfa' : ... il conduttore di Porta a porta ha presentato il suo ultimo libro Rivoluzione e spiegato, senza troppi giri di parole, perché Matteo Salvini ha conquistato la scena della politica italiana diventando ...

Bruno Vespa - il dettaglio su Giuseppe Conte : 'Peggio di Prodi e Berlusconi'. Il dettaglio : Lega e M5s addio : Ad attendere Matteo Salvini e Luigi Di Maio , dunque, più che una esplosione è una implosione politica.

Scherzi a parte - la carognata contro Bruno Vespa : fanno sparire i suoi libri - lui impazzisce : Davvero sadico lo scherzo che Scherzi a parte ha fatto a Bruno Vespa . Con la complicità della moglie Augusta e del figlio Federico, 39 anni, nella casa del giornalista arriva un'impresa di trasloco ...

Scherzi a parte - Bruno Vespa e la profezia a Paolo Bonolis sul futuro del governo : 'Ecco quando cadrà' : Ieri durante l'intervista con Paolo Bonolis a Scherzi a parte , che l'ha preso di mira, Bruno Vespa ha fatto una profezia sul governo. Paolo Bonolis gli ha chiesto se l'esecutivo mangerà il panettone, ...