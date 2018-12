Brexit | Corbyn | accordo ci impoverirà

Brexit - il parlamento vota a dicembre : la May propone un dibattito televisivo con Corbyn : E' da tempo ormai che il Regno Unito porta avanti l’idea della Brexit, ma in particolare nelle scorse ore Theresa May ha dato ufficialmente il via ad un nuovo negoziato o meglio definita campagna elettorale, col fine di convincere gli inglesi che l’accordo dell'Inghilterra e l’UE sia il migliore. La proposta dell'Unione Europea riguardante l'Irlanda Si tratta principalmente un testo di quattrocento pagine in cui si toccano diversi argomenti, ...

Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo sull’accordo su Brexit che il parlamento dovrà votare a dicembre. L’approvazione dell’accordo da parte del parlamento britannico è l’ultimo grosso

Brexit - la May ha paura : senza me salto nel buio. E Corbyn non affonda : Salvaguarda i posti di lavoro, l'economia. Protegge le famiglie. Paiono slogan da campagna elettorale. Ammette che 'è stata una settimana dura, ma non ho mai pensato di abbandonare'. E la settimana ...

Brexit - BOZZA DI ACCORDO UE-GRAN BRETAGNA/ Corbyn e i laburisti all'assalto di Downing Street? - IlSussidiario.net : BREXIT, raggiunto ACCORDO UE-GRAN BRETAGNA: BOZZA di 500 pagine. Theresa May convoca vertice straordinario di governo: palla passa a ministri e Parlamento.

Johnson al congresso Tory tuona contro Corbyn e dice no a un "secondo referendum" sulla Brexit : Nel suo atteso intervento al congresso Tory, a Birmingham, Boris Johnson ha esordito con un attacco a Jeremy Corbyn. Ha poi detto un no secco a "un secondo referendum" sulla Brexit.L'ex ministro ha sollecitato il partito a sconfiggere i laburisti con "i valori conservatori" e senza seguirlo su una via che, a suo dire, impoverirebbe il Paese. Il percorso pensato da Corbyn, ha tuonato Johnson, sarebbe fatto di "nazionalizzazioni", "tasse su ...

Brexit - Corbyn a Bruxelles da Barnier : 7.40 All'indomani della conclusione del congresso laburista di Liverpool, Corbyn vola a Bruxelles per incontrare -quasi da pretendente premier in pectore- il capo negoziatore europeo Michel Barnier Obiettivo: discutere le condizioni per provare a superare "lo stallo" sulla Brexit nelle trattative fra Ue e governo conservatore di Theresa May. La missione mira ad aprire un dialogo più stretto, ma anche a chiarire a Barnier che l'opposizione ...

Jeremy Corbyn chiede il voto se May fallisce su Brexit. "Se non è in grado - lasci spazio a chi può" : Pronto a governare e a portare il Regno Unito fuori dal caos. Si è presentato così Jeremy Corbyn, il leader laburista britannico, dinanzi ai delegati del suo partito a Liverpool. Accolto con una standing ovation dalla platea, il leader laburista ha chiesto elezioni anticipate se non si troverà accordo sulla Brexit, lanciando di fatto la sua corsa a Downing Street. Un'opzione, quella del voto, che Theresa May esclude, ...