Brexit | che succede se Theresa May perde

Costi economici Brexit - governo : 'tradire voto peggio che dire addio a UE' : In caso di 'no-deal', ha spiegato sempre il ministro, un po' come accaduto dopo gli Anni 80, ' ci vorranno anni perché l'economia britannica si adegui ' alla nuova situazione e in tutto questo la ...

Donald Tusk dice che Brexit può essere cancellata : Se il parlamento britannico respingerà l'accordo trovato da Theresa May, dice il presidente del Consiglio europeo, ci saranno solo due possibilità

Brexit - Barnier : “Per 700mila italiani in UK diritti fino al 2020. Conte? Ha voluto fortemente protezioni geografiche” : “La Brexit non ha valore aggiunto. E’ un negoziato loose-loose, in cui perdono tutti. E io personalmente sono molto triste per questa decisione del Regno Unito, ma la rispettiamo perché è una decisione democratica. E adesso bisogna attuarla”. Così Michel Barnier, il capo negoziatore europeo sulla Brexit, esordisce nel suo intervento alle Commissioni di Affari esteri e Politiche dell’Unione Europea di Camera e Senato. Si tratta della prima ...

Ora anche il governo britannico dice che la Brexit peggiorerà l'economia : Secondo un report governativo il Pil della Gran Bretagna, in caso di no deal, tra 15 anni sarà del 10,7% più basso che se fosse rimasta in Europa

Ora anche il governo britannico dice che la Brexit peggiorerà l’economia : (Christopher Furlong/Getty Images) Senza un accordo sulla Brexit il Prodotto interno lordo del Regno Unito nei prossimi 15 anni subirà contraccolpi anche molto seri: nel caso peggiore, il Pil britannico sarebbe del 10,7% più basso rispetto allo scenario in cui a vincere fosse stato il remain, permettendo alla Gran Bretagna di rimanere in Europa. Quelle che fino a questo momento potevano essere considerate speculazioni politiche, da oggi sono ...

Brexit - domani vertice a Palazzo Chigi Conte vede il negoziatore Ue - Michel Barnier : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, mercoledì 28 novembre, alle 10.45, incontrerà a Palazzo Chigi il Capo negoziatore della Commissione Europea per la Brexit Michel Barnier.

La Brexit dimostra che l'Europa può parlare con una voce sola : Per la storia europea è un giorno triste e sciagurato. Come pensare all'Unione europea senza il Regno Unito? Come immaginare Londra lontana da Parigi, Roma e Berlino? Nell'incerto panorama continentale battuto da venti nazionalistici, la giornata di ieri, 25 novembre, è stata però anche una boccata d'ossigeno e la prova che si aggirano per l'Europa meno "sonnambuli" di quanto strombazzi la propaganda neo-nazionalista.Il ...

Brexit - ecco cosa cambia (anche) per gli italiani : dalle garanzie per i cittadini al conto del divorzio da almeno 45 miliardi : L’intesa sulla Brexit che oggi ha ricevuto il via libera definitivo dai 27 stati membri, tecnicamente un ‘accordo di recesso’ tra la Gran Bretagna e l’Unione europea, consta di 585 pagine, più diversi protocolli e annessi. Numerose le tematiche affrontate, dai diritti dei cittadini alle relazioni con Gibilterra. ecco gli elementi principali del divorzio. Il periodo di transizione – La Brexit scatterà il 29 marzo ...

Brexit è arrivata : ma anche la paura per la fine della Ue : BRUXELLES - È con sentimenti preoccupati che i capi di stato e di governo dei Ventisette hanno sancito stamani il primo passo verso l'uscita del Regno Unito dall'Unione. I leader hanno fatto propri ...

Macron - Brexit segno che Ue va rifondata : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - L'addio della Gran Bretagna "mostra che l'Ue ha bisogno di una rifondazione in profondità su cui stiamo lavorando e su cui dobbiamo continuare a lavorare", e che "ha una ...

Brexit : Irlanda - accordo che ci protegge : BRUXELLES, 25 NOV - "Questa è la conclusione di due anni di duro lavoro" che hanno permesso di "raggiungere il nostro obiettivo, quello di un accordo che ci protegge e che protegge la nostra economia: oggi lo abbiamo". Così il premier irlandese Leo Varadkar al suo arrivo al vertice Ue straordinario sulla Brexit, elencando i punti chiave ottenuti da Dublino nell'accordo di addio quali un'...