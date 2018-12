: Borse Ue, Milano -1,04%. Spread a 286 - NotizieIN : Borse Ue, Milano -1,04%. Spread a 286 - sherlock5stelle : Borsa: avvio pesante per le europee, Milano -1,18% : - NotizieIN : Borse Ue, Milano -1,04%. Spread a 386 -

Ue,-1,04%.a 286 Apertura in netto calo per laeuropee, sulla scia del pesante ribasso registrato ieri a Wall Street, con il Dow Jones che ha perso il 3,1%. A Piazza Affari,l'Ftse mib segna -1,04% a 19.151 punti.Btp-Bund tedesco stabile a 286 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,11%. Londra -0,8%, Parigi -1,18% e Francoforte -1,2%. Euro a 1,1332 dollari e 128,12 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)