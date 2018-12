Borse in rosso dopo Wall Street Cala lo spread a 280 punti

Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio - oggi Wall Street rimarrà chiusa : ... ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".

Borse in rosso dopo Wall Street. Cala lo spread : MILANO - Le Borse europee ripartono in netto calo appesantite dalla chiusura in profondo rosso di Wall Street. Ieri i principali indici della piazza finanziaria americana hanno terminato perdendo ...

Borse asiatiche in rosso su timori nuova recessione : Le Borse asiatiche restituiscono i guadagni accumulati ieri e finiscono in rosso , dimenticando ben presto i fattori positivi che ne avevano determinato il rally di inizio ottava, in primis la tregua ...

Borse - future in rosso. Milano giù Spread stabile a 311 punti base : Niente da fare per i listini europei. Dopo una chiusura positiva di Wall Street e di Tokyo, sui mercati azionari del Vecchio Continente torna l'incertezza. I futures sui principali listino azionari sono tutti in rosso Segui su affaritaliani.it

Lo spread sfonda quota 335 punti poi scende - Borse in rosso : Lo spread tra Btp e Bund torna sotto quota 330, a 329 punti base, dopo aver toccato un massimo di seduta a 335 punti base. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 3,64%....

Piazza Affari in rosso con le altre Borse dopo contrasti Brexit : Incertezza per la Borsa di Milano e le altre borse europee a metà giornata , in risposta alle dimissioni di alcuni ministri in Regno Unito in seguito al sofferto accordo per la Brexit . La sterlina si ...

Borse caute dopo Brexit - giù la sterlina. Piazza Affari in rosso : dopo una partenza positiva i listini azionari hanno rallentato mentre, sulla notizia delle dimissioni del ministro inglese della Brexit e del Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, la moneta inglese sta perdendo terreno all'indomani del via del Governo britannico all'intesa per l'uscita dalla Unione Europa. Sull'azionario male il settore auto. Spread in area 315...

Borse in rosso : Mediaset e Tim affondano Piazza Affari : Fuori dal listino principale vanno a picco Mondo Tv -30,92% e Datalgic, -16,18%, dopo la pubblicazione dei dati del terzo trimestre e le stime deludenti. Rimbalza Carige, +5,26%, dopo il record ...

Borse in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Proseguono in negativo le principali Borse europee dove Piazza Affari risulta la peggiore. L'attenzione degli investitori concentrata sulla questione Brexit e sullo scontro tra Italia e Ue sulla legge ...

Borse europee in rosso - Italia la peggiore : Roma, 14 nov., askanews, - Apertura negativa per le principali Borse europee con Milano che segna il calo più marcato dopo il muro contro muro fra Italia e Ue sulla manovra economica. Tra i principali ...

Spread su dopo la lettera all'Ue Borse - Piazza Affari parte in rosso : Seduta negativa sui listini europei dopo che ieri le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso positive nel giorno della bozza di accordo fra Bruxelles e il governo May sulla "soft Brexit" e della risposta della lettera di risposta dell'Italia sul documento programmatico di bilancio all'Unione europea Segui su Affaritaliani.it

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...