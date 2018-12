Borse | ecco le strategie di Goldman per guadagnare nel 2019

O Bag – Ecco dove nasce la celebre griffe di Borse e accessori amatissima dalle donne : Ecco il laboratorio dove vengono pensati e creati alcuni degli oggetti più all’avanguardia delle migliori firme Made in Italy. Lo studio milanese di architettura e design Laboratorio.Quattro svela i retroscena della nascita di alcuni oggetti cult, come gli accessori del celebre marchio O Bag Design avanguardistico, cura dei dettagli e ricercatezza dei materiali, unitamente a un team di lavoro coeso e con un background, in termini di ...

Ecco perché le Borse hanno perso 15mila miliardi nel 2018 : La correzione di febbraio e quella in corso hanno ridimensionato la capitalizzazione globale dei listini che in questa fase stanno scontando un marcato rallentamento degli utili societari per il 2019...

Roma - giovani Borseggiatrici in azione in metro incastrate dalle telecamere : ecco la “tecnica” utilizzata per rubare : In poche ore i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno arrestato, in diversi episodi, otto donne specializzate in borseggi ai turisti. Dopo l’arresto di due giovani ladre, avvenuto lo scorso 5 novembre, che erano state riprese in azione dalle telecamere di videosorveglianza all’interno di un ascensore alla fermata linea B della metro a Termini mentre derubavano un turista inglese, ieri è toccato a un’altra donna, 27enne con precedenti, ...