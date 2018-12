Borsa Milano ok con banche | giù Europa

Borsa : Milano apre in calo - -1 - 04% - : ANSA, - Milano, 5 DIC - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,04% a 19.151 punti.

Borsa : Milano debole - -1% - - giù Saipem : ANSA, - Milano, 5 DIC - Piazza Affari si conferma in calo nella prima mezz'ora di scambi , Ftse Mib -1% a 19.160 punti, frenata da Buzzi , -3%, , dopo il taglio a 'neutral' della raccomandazione di ...

Borsa - prese di profitto a Milano e a Wall Street : E' già finita la luna di miele sui mercati internazionali. Le prese di profitto prevalgono a Milano, dove il Ftse Mib torna a perdere oltre l'1 per cento. Wall Street è negativa dall'avvio di seduta, ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 37% - : ANSA, - Milano, 4 DIC - La Borsa di Milano chiude in calo, -1,37%,. L'indice Ftse Mib si ferma a quota 19.353 punti. 4 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano debole con Stm e Mps : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio di seduta debole per Piazza Affari che si muove in linea con la maggior parte degli altri listini europei, dove l'entusiasmo per il dialogo Usa-Cina sui dazi lascia posto ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 16% - : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 16% - : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 16% - : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 16% - : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti. 4 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tregua dazi - Borsa Milano vola a +2 - 26% : 18.00 Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, la migliore tra le Borse europee che volano sulla scia della Tregua sui dazi tra Usa e Cina. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,26% a 19.622 punti. E trae beneficio anche dalle aperture al dialogo sulla Manovra tra governo e Ue. Rally dei titoli bancari. In rialzo i petroliferi con l'aumento del greggio. Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 284 punti con rendimento al 3,16%. Bene anche gli ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +2 - 09% - : ANSA, - Milano, 3 DIC - La Borsa di Milano apre in forte rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna il 2,09% a 19.589 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano sprint - su scia asiatiche : 9.36 Avvio sprint per la Borsa di Milano che ha aperto la mattinata con il Ftse Mib a +2,24% a quota 19.614 punti;All Share a +2,26%.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 282punti base, rispetto ai 290della chiusura di venerdì Chiusura in forte rialzo per le Borse cinesi, trainate dalla tregua sui dazi raggiunta da Cina e Usa dopo l'incontro fra presidente Usa Trump e presidente cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. ...

Borsa : Milano tiene con Tim - male Mps : ANSA, - Milano, 30 NOV - Ultima seduta di settimana leggermente positiva, unica in Europa, per Milano, con gli operatori in attesa soprattutto dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e ...

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 15% : ANSA, - Milano, 30 NOV - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,15% a 19.188 punti. 30 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook