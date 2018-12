Borsa Italiana | in crescita il controvalore degli scambi del 5 12 2018

Borsa Italiana oggi/ Diasorin a +3 - 3% - Buzzi a -3 - 7% - 5 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari si trova in sostanziale pareggio. Tra i titoli in rialzo si fanno notare Campari e Diasorin

Borsa Italiana OGGI/ Campari a +2 - 5% - Saipem a -2 - 1% - 5 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si trova in territorio negativo. Tra i titoli in rialzo si fanno notare Campari e Diasorin. Brembo in parità