Bonucci posta sui social una foto dei figli | insulti a lui | ai bambini e alla moglie

Italia-Portogallo - San Siro fischia Bonucci : ecco la risposta del difensore : Italia-Portogallo - Un match condotto con grande intensità dagli azzurri, ma uno 0-0 che costringe l’Italia di Mancini alla seconda posizione nel girone. Ottimi segnali di miglioramento e di crescita, ma è chiaro che manchi ancora troppa qualità e convinzione nei propri mezzi. Un San Siro sold out il quale è stato da sostegno per tutta […] L'articolo Italia-Portogallo , San Siro fischia Bonucci : ecco la risposta del difensore proviene ...

Juventus - Bonucci mette le cose in chiaro : “cammino senza ostacoli? Il Genoa ci ha dato la risposta” : Il difensore della Juventus ha commentato sui social il pareggio ottenuto dai bianconeri contro il Genoa “Se si pensava che il nostro cammino fosse senza ostacoli, abbiamo avuto la risposta. Inutile guardarci indietro. Adesso c’è da guardare avanti e pensare a martedì. A Manchester per una grande partita!“. Così su Instagram il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa che ...