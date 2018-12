Bologna premia il padre della battaglie Lgbt Franco Grillini Standing ovation in Comune

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) “Culturalmente abbiamo vinto. Non c’è governo che sui diritti possa tornarci indietro”., presidente onorario di Arcigay e storico attivista per i diritti degli omosessuali, ha ricevuto adalle mani del sindaco Merola il “Nettuno D’Oro”, un riconoscimentocittà per “aver attraversato tutte le fasi del movimentodegli ultimi quarant’anni contribuendo, dentro e fuori le istituzioni, a modificare la discussione pubblica sull’omosessualità e a sviluppare una cultura dei diritti civili che ha portato l’Italia al livello dei più importanti paesi europei”.“In Italia c’è da completare la legge sui diritti delle coppie con il matrimonio egualitario, e occorre la legge contro l’omofobia, espressione di una violenza che è la stessa del razzismo”, ha detto l’ex parlamentare, che si è definito un “ex comunista non pentito”, accolto da una...