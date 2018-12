Bollette luce | ultima fase riforma slitta al 2020

Bollette cartacee - sovrapprezzo per quelle di luce e gas “ledono il diritto dei clienti a una corretta fatturazione” : Applicare un sovrapprezzo per le Bollette di luce e gas solo perché cartacee non si può. Anche se è uso comune, in realtà si tratta di una “lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici”. Lo ripete da tempo l’Autorità per l’Energia, che sta adottando una serie di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di alcune società energetiche. Gli ultimi due sono di questi giorni e ...

Gas - acqua e luce : sospese fino al 2020 le Bollette dei terremotati : L'Arera ha ufficializzata la proroga della sospensione del pagamento delle fatture per le popolazioni colpite dagli eventi...

Bollette della luce : i consigli per ridurne i consumi : Ogni volta che arrivano le Bollette della luce, il volto degli italiani si intristisce. Come ridurne i consumi? E’ sufficiente adottare piccoli accorgimenti come spegnere la luce e gli apparecchi elettronici non in uso. Sembrerebbe un accorgimento ovvio ma, soprattutto nelle famiglie con bambini, questo consiglio non viene proprio osservato. Mai porre il forno accanto al frigo, prediligendo il modello conbinato; sfruttare la lavastoviglie a ...

Bollette luce e gas - da gennaio pagheremo anche i 'costi nascosti' : La 'sorpresa' arriverà a partire da gennaio 2019 , e non sarà una bella sorpresa: il presidente dell' Autorità per l'energia, Stefano Besseghini, ha annunciato che a partire dall'inizio dell'anno ...

Bollette luce e gas - stangata da ottobre : incrementi rispettivamente del 7 - 6% e del 6 - 1% : Nuove pessime notizie in arrivo per i consumatori italiani. A partire dal primo ottobre 2018 infatti sono previsti una serie di rincari per le Bollette di luce e gas, con una maggiorazione di circa il 7,6 percento per l'elettricita' e del 6,1 percento per la fornitura del gas. Se si osserva l'andamento da inizio anno, sino al termine del 2018 gli italiani si ritrovano a pagare in media 552 euro per la luce, ovvero circa 32 euro in più rispetto ...

Perché fino a Natale le Bollette di luce e gas costeranno 90 euro in più : Un gasdotto Nei prossimi tre mesi i consumatori troveranno altri aumenti significativi nelle bollette dell’elettricità e del gas. Questa situazione riguarda anche altri Paesi europei in cui le autorità stanno monitorando le dinamiche del mercato. In Italia si stimano aumenti del 7,6% nella bolletta dell’elettricità e di 6,1% per quelle del gas. Le cause dei rincari sono da individuare soprattutto nell’aumento del costo delle materie prime, fa ...

