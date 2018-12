Bocciato emendamento per i fondi agli orfani di femminicidio, ira Carfagna: “Bastardata, hanno trovato i soldi per le birre artigianali”

blogitalia.news

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Manovra,per idi, lasu tutte le furie: “Hanno trovato i soldi per le birre artigianali e non li trovano per gli… Bastardata!” La commissione Bilancio della Camera haundi Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il fondo per glidi. “Una vergogna” dice la vicepresidente della Camera Marache aveva firmato la proposta di modifica alla manovra. “Non sono riusciti – aggiunge – a far spuntare 10 milioni di euro per le famiglie che si prendono cura deglidi, delle migliaia di bambine e bambini che hanno spesso assistito all’assassinio della madre da parte del padre”. La bocciatura, continua l’esponente azzurra, “tradisce tutti gli impegni pubblici presi dai partiti della maggioranza” e con questo voto “si rompe un clima che ...