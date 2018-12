Bobo Vieri | da bomber-playboy a papà | «Non dormo più di notte Ora cambio solo pannolini»

Bobo Vieri - da playboy a papà : «Non dormo più di notte. Ora cambio solo pannolini» : Leggo.it torna a parlare di Bobo Vieri, ex bomber dei campi di calcio recentemente diventato papà della figlia Stella, nata dalla sua relazione con l?ex velina Costanza Caracciolo. Bobo,...

Bobo Vieri : "L'Inter può battere la Juventus - Spalletti è sulla strada giusta" : L'anticipo della 15a giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Inter, il Derby d'Italia, mai una partita come le altre. "Non c'è una favorita - ha commentato Bobo Vieri , ex di entrambe le ...

Gardaland Magic Winter – Bobo Vieri ospite d’eccezione per la grande inaugurazione : Sabato 8 dicembre Christian Vieri ospite d’eccezione per la grande inaugurazione di Gardaland Magic Winter, il Magico Villaggio di Babbo Natale sarà la fantastica novità di questa edizione Manca ormai poco alla festività dell’Immacolata che, come ormai da tradizione, darà il via all’accensione delle Magiche luci di Gardaland Magic Winter. ospite d’eccezione per la giornata inaugurale dell’evento sarà il neo-papà Christian Vieri – ...

Portobello - Antonella Clerici ci riprova con Amendola e Bobo Vieri : Sabato 1 dicembre, in prima serata Rai 1, il penultimo appuntamento con il programma che deve riscattarsi dal flop di...

Bobo Vieri e la sua Stella : "È il mio gol più bello" : Via social sono arrivati messaggi da ogni parte del mondo, campioni dello sport, uomini e donne dello spettacolo... Nelle prossime settimane, Vieri dovrà tornare a Miami: da quelle parti lavora per ...

Ecco la prima foto di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri e la piccola Stella : Arriva la prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo che il 18 novembre, ha annunciato la nascita della loro figlia, Stella, poi la Caracciolo e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia. La coppia è stata sorpresa da “Chi”, nel numero, in clinica per la prima visita ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri prima uscita con la piccola Stella : Ecco la prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Il 18 novembre, la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia, Stella, poi la Caracciolo e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia. La coppia è stata sorpresa da “Chi”, nel numero, in clinica per la ...

Prima uscita dopo il parto con la figlia per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Guarda la FOTO : Prima uscita con la figlia Stella per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo L’ex calciatore papà modello insieme alla compagna che si gode la maternità Costanza Caracciolo e Bobo Vieri fanno la loro Prima uscita... L'articolo Prima uscita dopo il parto con la figlia per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori - prima uscita con la figlia Stella : La prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La scorso 18 novembre infatti, come Leggo.it ha riportato, la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia, Stella, poi l’ex velina e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia. La coppia è stata sorpresa da ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori - prima uscita con la figlia Stella : La prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La scorso 18 novembre infatti, come Leggo.it ha riportato, la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia,...

Bobo Vieri - rose rosse per Costanza. Stella ha illuminato la loro vita : rose rosse per celebrare una splendida storia d’amore e l’inizio di una nuova vita. Costanza Caracciolo racconta su Instagram l’amore per Vieri e per la piccola Stella. L’ex velina di Striscia la Notizia il 18 novembre ha dato alla luce la sua primogenita. Una nascita attesa e vissuta con grande emozione, non solo dalla mamma, ma anche dal papà, che ha raccontato l’emozione per l’arrivo di Stella su ...

Bobo Vieri - rose rosse per Costanza Caracciolo : «Grazie al papà più dolce del mondo» : Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori una settimana fa, quando è venuta al mondo la prima figlia della coppia, chiamata Stella. Per festeggiare il ritorno a casa della...

Bobo Vieri - rose rosse per Costanza Caracciolo : «Grazie al papà più dolce del mondo» : Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori una settimana fa, quando è venuta al mondo la prima figlia della coppia, chiamata Stella. Per festeggiare il ritorno a casa della compagna, dimessa dalla clinica milanese nella quale ha partorito, l’ex calciatore le ha regalato un mazzo di rose rosse. La Caracciolo ha condiviso su Instagram un breve video in cui mostra la sorpresa di Vieri, commentando: «Grazie al papà più dolce ...

Bobo Vieri regale rose rosse a Costanza Caracciolo : “Grazie al papà più dolce del mondo”. Costanza Caracciolo posta la foto di un bel mazzo di rose rosse che il compagno Bobo Vieri le ha regalato a una settimana dalla nascita della loro bambina Stella. Uscita dalla clinica milanese da pochi giorni la Caracciolo è felice e raggiante e Vieri è innamorato più che mai delle sue donne. In un video social si vede Vieri che rientra a casa dopo aver comprato un enorme mazzo di rose rosse. Zainetto sulle ...