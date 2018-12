BioWare potrebbe svelare il nuovo Dragon Age questa settimana ma il lancio sarebbe

eurogamer

: Il nuovo #DragonAge sarà svelato questa settimana? - Eurogamer_it : Il nuovo #DragonAge sarà svelato questa settimana? - VGN_IT : BioWare conferma la sua presenza ai #TheGameAwards: oltre a un trailer di #Anthem, potrebbe esserci spazio anche pe… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Secondo unreport, ritenuto veritiero da Eurogamer.net,offrirà un primo assaggio dell'attesoAge ai The Game Awards di. Questo nonostante il gioco sia ancora "distante almeno tre anni" dalLa notizia di un imminente reveal delAge arriva da Venturebeat e segue i suggerimenti didellascorsa, quando si parlava di novità in arrivo "nel prossimo mese" (ovvero questo mese). Come afferma Venturebeat, ora la vera domanda è cosa, precisamente,ed EA hanno in serbo per i The Game Awards.Secondo "fonti che hanno familiarità con lo studio", ungioco diAge è "distante almeno tre anni" dal. Lo sviluppo è nelle fasi iniziali, tanto che il progetto non ha ancora un nome ufficiale - sebbene Venturebeat suggerisca che questo"arrivare" in tempo per i The Game Awards di ...