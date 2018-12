Bimba nasce dall' utero della donatrice deceduta | primo caso al mondo

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo incinta col pancione : «Facciamo nascere la Bimba - per le nozze non ho problemi» : Manca poco e Bobo Vieri e Costanza Caracciolo diventeranno genitori. Come riportato da Leggo.it infatti i due si sono innamorati dopo una lunga amicizia e dopo un breve fidanzamento Costanza è...

Parto choc : Bimba nasce con gemello parassita attaccato al torace. Operata : Parto choc. Il fetus in fetu è una rara anormalità dello sviluppo embrionale nella quale i tessuti che formano un feto crescono e si differenziano all’interno del corpo di un gemello normalmente sviluppato. Si tratta di una gravidanza gemellare atipica, in cui parte delle cellule staminali di una blastocisti si localizzano tra le cellule di un embrione in formazione e procedono a una differenziazione autonoma. In questo processo il gemello può ...

Bimba nasce a sorpresa : la madre non sapeva di essere incinta di 8 mesi. L’incredibile storia di Sara : Una storia incredibile e che ha dell’assurdo: una donna, incinta, ha partorito all’interno di una trattoria. Ma qual è il particolare che lascia tutti senza parole? La ‘neo-mamma’ non sapeva di essere in gravidanza: la dolce attesa, e il bellissimo arrivo, è stato del tutto inaspettato. Chiara – questo il nome della piccolina – è nata in tra i tavoli di una trattoria di Godega, in provincia di Treviso. Ora sta ...

Fiocco rosa a sorpresa in trattoria e i clienti aiutano la Bimba a nascere : Fiocco rosa in una trattoria a Pianzano, in provincia di Treviso. La mamma, Sara Pollesel, che gestisce la trattoria insieme a suo marito, era convinta di essere solo al terzo mese di gravidanza. Anche perché così le era stato detto dai medici che aveva precedentemente consultato. Invece no, sorpresa, era già all"ottavo mese! La signora quel giorno aveva un gran mal di schiena, ma soffrendone spesso, non aveva dato molto peso ai suoi dolori. ...

