Juventus-Roma - stangata per i tifosi giallorossi : Biglietti ospiti a 65 euro : stangata per i tifosi della Roma che vorranno seguire la squadra nella trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Per l'appuntamento pre-natalizio del 22 dicembre, i tifosi giallorossi ...

Juventus-Inter - parte domani la vendita dei Biglietti per il settore ospiti : parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter: ecco tutte le informazioni. L'articolo Juventus-Inter, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Fiorentina-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 14ma giornata di Serie A : Tra le gare del quattordicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 1 e 3 dicembre, c’è l’incontro tra Fiorentina e Juventus, in programma sabato 1 dicembre alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi a quota 37, ed i viola, noni assieme all’Atalanta con 18 punti. La Fiorentina in casa ha ottenuto finora quattordici punti punti in sei partite, frutto di quattro vittorie e due pari, con ...

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Biglietti Juventus-Valencia : come acquistare gli ultimi tickets per la quinta giornata di Champions League : Tra le gare del quinto turno della Champions League di calcio, che si disputerà tra domani e mercoledì, c’è l’incontro tra Juventus e Valencia, in programma domani alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra la Vecchia Signora, prima nel Gruppo H a quota 9, e gli spagnoli, terzi con 5 punti. La Juventus in casa ha ottenuto finora tre punti in due partite, frutto di una vittoria, con quattro gol fatti e due subiti, mentre il Valencia ha ...

Juventus-Inter si avvicina : al via la vendita dei Biglietti : E’ inziiato il conto alla rovescia in vista di una delle gare più attese dell’anno da tutti gli appassionati, la sfida tra Juventus e Inter che si affronteranno allo Stadium venerdì 7 dicembre alle ore 20.30. La partita è stata organizzata in anticipo in vista degli impegni delle due squadre in Champions League in conclusione […] L'articolo Juventus-Inter si avvicina: al via la vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio ...

Biglietti Milan-Juventus - come acquistare gli ultimi tickets per la sfida di Serie A di calcio a San Siro : State cercando gli ultimi Biglietti per Milan-Juventus, il big match in programma domenica 11 novembre allo Stadio San Siro? Volete essere sugli spalti per vivere un’emozione unica e per sostenere la vostra squadra del cuore da vicino? Affrettatevi ad acquistare gli ultimi tagliandi a disposizione per una partita di grande tradizione e che regalerà grandissime emozione: alle ore 20.30 i riflettori si accenderanno sulla Scala del calcio e ...

Milan-Juventus : i tifosi bianconeri protestano per il caro Biglietti : Gli Ultras della Juventus protestano contro il caro biglietti per Milan–Juventus, big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni polemici, firmati dai Drughi: ”75 buone ragioni per non vedere la partita coi piccioni” e ”Milan-Juve, alzi prezzi a più non posso e metti a posto i conti in rosso”, si legge. Le tifoserie organizzate della Juventus avevano già ...

Caro Biglietti - gli ultras della Juventus protestano contro Milan : MilanO - Gli ultras della Juventus protestano contro il Caro biglietti per Milan-Juventus , big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni ...

Biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019. All’Allianz Stadium di Torino va in scena il match più spettacolare per quanto riguarda il Gruppo H: alle 21, mercoledì 7 novembre, si affrontano Juventus e Manchester United. Prima possibilità di archiviare la pratica per i bianconeri: tre vittorie in altrettante uscite per la banda di Allegri che con un altro successo sarebbe praticamente già certa della prima ...

Biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : E’ tempo di Champions League, e l’Allianz Stadium sarà teatro di una sfida suggettiva e fondamentale in chiave ottavi di finale per la Juventus. I bianconeri infatti ospitano mercoledì 7 novembre alle 21 a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si svolgerà una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica. I campioni d’Italia a Manchester sono stati dominanti. Nonostante il ...

Biglietti Juventus-Cagliari : come acquistare gli ultimi tickets per l’undicesima giornata di Serie A : Sabato 3 novembre alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il match tra Juventus e Cagliari, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia, desiderosi di confermare la propria leadership nel torneo nazionale, affronteranno tra le mura amiche i sardi in un confronto sulla carta a senso unico. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sembrano un’armata invincibile e il ...

Juventus - parla Nedved : “il caso Biglietti e l’inchiesta di Report? Un grande problema” : Juventus, Pavel Nedved ha parlato dell’inchiesta di Report in merito al bagarinaggio ed ai biglietti per l’Allianz Stadium Juventus, Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Skysport della tanto discussa questione bagarinaggio. La Juventus è tornata agli onori delle cronache a causa di un’inchiesta della Rai che ieri ha risollevato un problema già noto: “L’inchiesta di Report sui biglietti? E’ un grande ...

Inchiesta Report : Juventus - Biglietti agli ultrà anche nel 2018. Gravina e Figc - ora tocca a voi : Dall'ok allo striscione di Superga al misterioso suicidio di Bucci, tante ombre che collegano la 'ndrangheta alla tifoseria bianconera: servono riforme