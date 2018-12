Biblioteca dei ragazzi e Alliance Française presentano Astérix et la Transitalique

Disobbedienti - su Loft la devastazione della Biblioteca dei Girolamini : “Il più grande saccheggio di libri antichi” : “Di notte avvenivano le grandi ruberie, che io e mio fratello notavamo da casa con immenso dispiacere senza poter intervenire”. Finché un giorno Maria Rosaria e Piergianni Berardi – due precari in servizio alla Biblioteca Girolamini di Napoli – decidono di dire “basta”, e si confidano con un professore universitario veneziano, Filippomaria Pontani. Sulle prime, quest’ultimo pensa di trovarsi di fronte a due mitomani. D’altra parte, ...

Parco e Biblioteca : così sarà trasformata la villa dei Casamonica : Roma, 26 nov., askanews, - La villa dei Casamonica diventerà bene comune sotto forma di Parco e biblioteca . Parola di Nicola Zingaretti. 'La confisca non dà l'idea di cosa vuol dire togliere alle ...

Alla Biblioteca Nazionale nasce il fondo dei libri di Pino Rauti : Le carte, i libri , i documenti di Pino Rauti , segretario del Movimento sociale italiano e leader di una destra 'di sinistra' che spiazzava gli schemi classici della prima Repubblica soprattutto per la ...

Lunedì pomeriggio - la Biblioteca comunale di Carbonia - nell'ambito del festival 'Sulcis Scienza' - ospiterà una conferenza sul linguaggio dei media e la responsabilità sociale dell'informazione. : "Sulcis Scienza" è iniziato il 22 ottobre e si svolgerà fino al 20 novembre. «Si tratta di un evento meritorio che mira a promuovere il territorio, favorendo e organizzando attività molteplici in ...

La Biblioteca dei Morti - la Lucisano Media Group al lavoro sulla la trilogia di Glenn Cooper per la tv : Poteva diventare una saga cinematografica, ma La Biblioteca dei Morti è invece destinata al mercato televisivo. Ad annunciare la realizzazione di una serie tv tratta dalla trilogia (anche se in realtà i libri sono quattro) di Glenn Cooper è la Lucisano Media Group.La casa di produzione italiana sarà infatti dietro la realizzazione di una serie tv che porterà sul piccolo schermo le avventure del detective dell'Fbi Will Piper e della ...