Biathlon oggi | Individuale maschile 20 km Pokljuka 2018 | orario d’inizio e come vederla

oasport

: La grande rimonta di @hoferluki e dei suoi compagni della staffetta mista di #biathlon, poi spazio a… - Fisiofficial : La grande rimonta di @hoferluki e dei suoi compagni della staffetta mista di #biathlon, poi spazio a… - DanieleGalosso : Oggi è una delle giornate più belle dell'anno. A #Pokljuka comincia, finalmente, la stagione del #biathlon. #POK18 - zazoomblog : Biathlon Coppa del Mondo Pokljuka 2018 oggi: gli orari delle staffette e come vederle in tv e streaming. Le startli… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Dopo l’assaggio delle due staffette miste, con il terzo posto del quartetto nostrano composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer, è la volta della prima garadi questa Coppa del Mondo-2019 disulle nevi di Pokljula (Slovenia). Assisteremo infatti alla 20 kmche vedrà al via ben 100 atleti a rappresentare 30 Paesi diversi. Tra le fila azzurre saranno sei gli alfieri che prenderanno parte alla gara.Il primo a partire della truppa del Bel Paese sarà Hofer con il pettorale n.7, seguiranno il bronzo olimpico nella 10 km sprint a PyeongChang Windisch con il 45, Thomas Bormolini con il 47, Thierry Chenal con il numero 84, Giuseppe Montello con l’87 e Rudy Zini con il 91. Fari puntati sui primi due citati in casa Italia con Dominik desideroso di riscattare la non brillantissima prova al poligono nella staffetta ...