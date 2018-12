Biathlon | la nuova data della 20 km maschile di Pokljuka Programma | orario e tv

oasport

: RT @Coninews: Con una super rimonta in ultima frazione, domenica Lukas #Hofer ha portato la staffetta mista azzurra sul terzo gradino del p… - Duck170 : RT @Coninews: Con una super rimonta in ultima frazione, domenica Lukas #Hofer ha portato la staffetta mista azzurra sul terzo gradino del p… - MarcoDiCenta1 : RT @Coninews: Con una super rimonta in ultima frazione, domenica Lukas #Hofer ha portato la staffetta mista azzurra sul terzo gradino del p… - BiathlonUpdates : RT @Coninews: Con una super rimonta in ultima frazione, domenica Lukas #Hofer ha portato la staffetta mista azzurra sul terzo gradino del p… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) La nebbia ha prevalso quest’oggi. La Coppa del Mondo diavrebbe dovuto avere inizio con la sua prima gara individuale, la 20 km, a(Slovenia). Tuttavia la scarsa visibilità sul tracciato non ha permesso agli atleti di poter gareggiare quest’oggi e dopo un iniziale rinvio di 20 minuti si è deciso di posticipare l’appuntamento a domani, giovedì 6 novembre, alle ore 10.15. Pertanto assisteremo all’individualein mattinata e alla prova femminile (15 km individuale) nel pomeriggio. Si spera che il meteo possa darà una mano agli organizzatori anche se le previsioni non sembrano essere confortanti.Di seguito ilcompletotappa didi domani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la ...