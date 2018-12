Biathlon | Coppa del Mondo | rinviata la gara in programma a Pokljuka in Slovenia

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la 20 km individuale maschile rinviata a domani per nebbia : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA 20 KM individuale maschile DI Biathlon A Pokljuka rinviata alle ore 10.15 di domani. E’ quanto deciso dagli organizzatori della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). nebbia fitta che ha impedito il via regolare alle ore 14.15 della 20 km individuale maschile e che inizialmente aveva portato ad un piccolo slittamento di orario. Una gara molto attesa per l’eterno ...

Rimandata alle ore 14.35. E' quanto deciso dagli organizzatori della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). Nebbia fitta che ha impedito il via regolare alle ore 14.15 della 20 km individuale maschile. Una gara molto attesa per l'eterno duello tra il francese Martin Fourcade, sette volte vincitore della classifica ...

Dopo l'antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l'Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, mercoledì 5 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in Programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Di seguito il Programma completo della 20 km individuale maschile di Pokljuka con gli ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-19. A Pokljuka - Boe contro Fourcade : inizia la battaglia con la gara più lunga : Scatta domani da Pokljuka, in Slovenia, la Coppa del Mondo maschile 2018-2019 con la battaglia senza quartiere tra Johannes Boe e Martin Fourcade che di coppe se ne è aggiudicate già sette consecutive. La 20 km è una gara anomala, in stagione se ne vedono pochissime e proprio per questo motivo l’ouverture diventa un test probante già in prospettiva Mondiale, visto che questa tipologia di gara assegna un titolo, oltre che gara decisiva per ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Italia - subito un podio dalla staffetta mista. Il terzo posto ormai sta stretto… : L’Italia del Biathlon può far festa alla prima uscita: la staffetta mista ha subito centrato il podio in Coppa del Mondo. Oramai gli azzurri ci hanno abituato talmente bene che il gradino più basso del podio quasi ci sta stretto. Non si può dire altrettanto bene della staffetta singola, in cui il piazzamento non è stato altrettanto soddisfacente. Che la Francia con Martin Fourcade potesse vincere (anche se il transalpino alla vigilia non ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : gli orari delle gare dal 5 al 9 dicembre. Il programma e come vederle in tv e streaming : Dopo l’antipasto delle staffette miste (singola e mista) ed il terzo posto dell’Italia nella specialità che ci vide tingersi di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang, dal 5 al 9 dicembre andranno in scena le gare individuali a Pokljuka (Slovenia) che delineeranno un po’ il quadro nel settore maschile e femminile. Il Bel Paese punterà molto sulle ragazze: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono state convincenti nel loro esordio e ...

Staffetta mista del Biathlon - Coppa del Mondo : Italia 3ª alle spalle di Francia e Svizzera : Italia 3ª alle spalle di Francia e Svizzera nella Staffetta mista del biathlon nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo Finiamo terzi, come all’Olimpiade di PyeongChang. La Staffetta mista del biathlon sale sul podio nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo. A Pokljuka, in Slovenia, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer si arrendono soltanto alla Francia e alla sorprendente Svizzera, riuscendo a ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019. Le parole degli azzurri dopo il podio di Pokljuka : L’Italia esulta in chiusura della prima giornata della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Gli azzurri hanno conquistato il terzo posto nella staffetta mista di Pogljuka e festeggiano animatamente come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: Dominik Windisch : “Ho azzerato con leggero vento prima della gara ma quando è stato il mio turno è calato e non ho voluto dare tacche, quindi i colpi sono finiti tutti a destra, mi ...

Biathlon - l’Italia parte subito con un podio in Coppa del Mondo! Azzurri terzi nella staffetta mista a Pokljuka - entusiasma Lisa Vittozzi : nella seconda prova di questa prima giornata della Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia) l’Italia si conferma su livelli molto alti nella specialità della staffetta mista, ricordando il magnifico bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grazie ad una Lisa Vittozzi strepitosa al poligono e confortante sugli sci, il Bel Paese si è giocato il podio fin dall’inizio e, nonostante una prova poco brillante di Dominik ...

Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L'Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico, In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all'usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : trionfo della Norvegia nella staffetta singola mista. Azzurri in quindicesima posizione : Sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) il lungo digiuno degli appassionati di Biathlon è stato interrotto. E’ tornata la Coppa del Mondo che ha iniziato il suo percorso a partire da questa prima tappa slovena con la prova della single mixed, spettacolare come sempre e di grande interesse. Del resto, questa specialità è così: emozione e incertezza. La Norvegia con Thekla Brun-Lie e con Lars Helge Birkeland si è imposta con il crono di ...

Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L'Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico, In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all'usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda ...