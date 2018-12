Biathlon – Cancellata l’individuale maschile di Pokljuka | troppa nebbia in pista

sportfair

(Di giovedì 6 dicembre 2018)l’individuale. Si recupera giovedì 6 dicembre alle 10.15, nel pomeriggio le donne Laha costretto gli organizzatori dell’individualediprima a posticipare dalle ore 14.15 originarie alle ore 14.35 la partenza e successivamente a cancellare la gara stessa. La visibilità infatti è stata ridotta per l’intera giornata e non consentiva ai partecipanti di gareggiare in condizioni ideali. Per l’Italia erano sei i partecipanti: Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Giuseppe Montello e Saverio Zini. La Federazione Internazionale ha comunicato che la prova verrà recuperata giovedì 6 dicembre alle ore 10.15 con un nuovo sorteggio dei pettorali, mentre nel pomeriggio toccherà alle donne alle ore 14.15. L'articolol’individuale ...