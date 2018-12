Berlusconi e Galliani | progetto Monza già in crisi | solo il mercato può salvarlo

Monza - è tempo di rivoluzione : Berlusconi e Galliani a capofitto sul mercato [GALLERY] : 1/8 LaPresse/Matteo Cogliati ...

Monza - Galliani : 'Brocchi non è il cocco di Berlusconi - l'ho scelto io' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Monza - Brocchi : 'Ho guadagnato stima Berlusconi'. E Galliani : 'Non è il suo cocco' : ... sono entrato al Milan a 8-9 anni e per me è sempre stata una famiglia quella rossonera - ha spiegato il nuovo tecnico del Monza ai microfoni di Sky Sport 24 -. Se mi hanno chiamato vuol dire che non ...

Ribaltone in casa Monza - Berlusconi e Galliani esonerano Zaffaroni : Brocchi è il nuovo allenatore : Visto l’ottimo rapporto tra Berlusconi e Brocchi, il club lombardo ha deciso di affidare all’ex Milan la conduzione tecnica della prima squadra I risultati ottenuti fin qui da Marco Zaffaroni non hanno per nulla convinto Berlusconi e Galliani, che hanno dunque deciso di cambiare allenatore. Il Monza sarà guidato da domani da Cristian Brocchi, pupillo del Cavaliere dai tempi del Milan. A comunicarlo è la stessa società con un ...

Antonio Cassano dice no a Berlusconi e Galliani che lo volevano al Monza : Antonio Cassano ringrazia e dice 'no' a Berlusconi e Galliani , che lo volevano al Monza . 'E' sempre un onore quando due persone del loro spessore pensano a te - ha detto FantAntonio al Secolo XIX - ...

Il Monza chiama Cassano : 'Grazie Berlusconi e Galliani - ma ecco dove voglio andare...' : Si è gettato sul tennis, sport che pratica ormai ogni giorno, ha curato il fisico e l'alimentazione continuando comunque a giocare alcune partitelle settimanali. Ovviamente, resta da valutare la ...

SILVIO Berlusconi HA COMPRATO IL MONZA/ A Fininvest 100% del club - Galliani : "Torno dopo 31 anni in prestito" : MONZA a BERLUSCONI, la conferenza stampa. Ultime notizie, diretta streaming video e tv: Adriano Galliani nuovo ad, mentre Nicola Colombo resta presidente(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:25:00 GMT)

Berlusconi riparte da Monza. Galliani : "Sogno derby con Milan nel 2020" : Da appassionato di calcio e di sport, è un atto d'amore. È brianzolo anche lui''. Non posso non esserci paragoni con l'epopea vincente del grande Milan e questo nuovo inizio: ''Il Milan di Silvio ...

Monza Calcio - Berlusconi è il nuovo proprietario : Fininvest acquisisce il 100% della società. Adriano Galliani sarà l’ad : È ufficiale: Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza Calcio. La buona riuscita dell’operazione, già data per certa nelle scorse settimane, è stata annunciata in una nota della cassaforte di famiglia: “Fininvest S.p.A. ha finalizzato in data odierna l’acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912. L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, composto da Nicola Colombo ...

Monza - Galliani : «I piani futuri li svelerà Silvio Berlusconi» : Nella conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà, Galliani ha parlato del nuovo Monza, ma sarà Berlusconi a svelare i piani futuri. L'articolo Monza, Galliani: «I piani futuri li svelerà Silvio Berlusconi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Galliani - con Monza Berlusconi entusiasta : ANSA, - Monza, 28 SET - "Ultimamente il presidente Berlusconi non è che si fosse disamorato del Milan, ma per impegni politici e vari non sempre riusciva a seguire le partite. L'altra sera c'era il ...

Galliani : "Il Monza è un atto d'amore di Berlusconi" : 'E' un'operazione romantica, un atto d'amore di Berlusconi e del sottoscritto'. Così Adriano Galliani ha descritto l'acquisto del Monza, spiegando che 'fra un po' di giorni, forse venerdì, Silvio ...

Berlusconi HA COMPRATO IL MONZA / Conferenza stampa. Galliani : il sogno? il derby con il Milan tra due anni : MONZA a BERLUSCONI, la Conferenza stampa. Ultime notizie, diretta streaming video e tv: Adriano Galliani nuovo ad, mentre Nicola Colombo resta presidente(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Monza - Galliani : 'Milan? Ero in prestito. Con Berlusconi faremo grandi cose' : Il 70% delle mie telefonate era con gente del mondo del calcio, vi pregherei di finirla nel fare nomi che erano nel mondo del Milan. Noi siamo contenti di Antonelli e Zaffaroni, il Monza è ben ...