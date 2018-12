Beppe Vessicchio | Sanremo non riesce più a scrivere la storia della musica

huffingtonpost

: #Sardegna - '@Valerio_Scanu? Il numero uno': Beppe #Vessicchio 'incorona' il cantante maddalenino - UnioneSarda : #Sardegna - '@Valerio_Scanu? Il numero uno': Beppe #Vessicchio 'incorona' il cantante maddalenino - all_music_it : 2/ Le novità dei canali TV DeAgostini: il Maestro Vessicchio su DeAKids nella serie… - musicaworldIT : 2/ Le novità dei canali TV DeAgostini: Beppe Vessicchio su DeAKids nella serie ‘Monstershop’ -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) "C'è una data precisa, che è il 2001, quando Giorgia ed Elisa gareggiarono per il primo posto, in cui si è avuta per l'ultima volta avvisaglia di due interpreti straordinari e di brani forti. Da quell'anno in poi faccio una fatica enorme a ricordare brani che abbiano lasciato il segno".per La Verità ripercorre, tra le altre cose, la sua carriera. In particolare, sottolinea il declino del Festival di, ormai incapace di sfornare talentili duraturi."Dal punto di vistale non è più riuscito ala. In passato, Tutto quello che è un uomo di Sergio Cammariere non vinse e non vinsero Zucchero o Vasco, ma lasciarono una canzone. Oggi anche quelli che vincono faticano a fare altrettanto".Questo perché "è tutto improntato alla ricerca dell'effetto momentaneo: è tutto ...