' Benzina gratis' | assalto a distributore | 40 denunciati

Benzina gratis per errore : assalto all'area di servizio : Nel Catanese il gestore aveva dimenticato di reinserire la funzione di erogazione automatica. Dopo il passaparola, danni per 10mila euro. Denunciati 40 'clienti'

Puglia - Benzinaio dimentica il distributore aperto : 80 fanno il pieno gratis - si indaga : 'Il self-service dà la benzina gratis'. Il desiderio di far rifornimento apparentemente in modo gratuito è diventato realtà per gli abitanti di Barletta. Il titolare di una pompa di benzina, colto alla sprovvista da un impegno familiare, ha chiuso l'attività non prestando però attenzione ai sistemi di sicurezza che regolano l'erogazione della benzina, in particolare quella relativa alla modalità self-service. Cosi, dopo aver sentito da amici e ...

