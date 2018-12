BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 6 dicembre 2018

BEAUTIFUL - anticipazioni USA : LIAM e HOPE - ecco quando riveleranno il nome della figlia : La gravidanza di HOPE Spencer, nelle puntate americane di Beautiful, è proseguita in serenità per diversi mesi: la vita di neo-sposi sua e di LIAM è finora andata avanti senza intoppi, con la coppia un po’ in disparte nelle vicende della soap (visto che i riflettori si sono spostati su altri personaggi dopo la chiusura – definitiva? – del triangolo con Steffy Forrester). La figlia di Ridge e Taylor è sostenitrice di HOPE e LIAM ...

BEAUTIFUL anticipazioni 5 dicembre 2018 : Bill chiede a Steffy di sposarlo : Bill si presenta a casa di Steffy e visibilmente scosso le confessa ancora una volta di essere innamorato di lei e di volerla sposare.

BEAUTIFUL anticipazioni Americane : Justin prende il controllo della Spencer : Dopo l'attentato a Bill, Justin, che solo pochi giorni prima aveva fatto firmare della carte in suo favore da Bill, prende il controllo dell'azienda.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 5 dicembre 2018: Quinn (Rena Sofer) litiga con Bill (Don Diamont), che ha deciso di lasciare fuori dal testamento sia Liam (Scott Clifton) che Wyatt (Darin Brooks), dopo aver appreso del coinvolgimento di quest’ultimo con Katie (Heather Tom). L’uomo si è sentito tradito da entrambi i figli e per l’occasione licenzia anche Jarrett (Andrew Collins), che secondo lui è stato ...

BEAUTIFUL anticipazioni 5 dicembre 2018 : Bill si presenta a casa di Steffy e visibilmente scosso le confessa ancora una volta di essere innamorato di lei e di volerla sposare.

BEAUTIFUL - anticipazioni USA : PHOEBE FORRESTER - il decennale dalla sua morte : Nel mese di dicembre 2008, PHOEBE FORRESTER morì in un incidente stradale in cui venne coinvolta assieme a Rick FORRESTER, lo “zio” con cui ebbe la sua prima importante storia d’amore. L’apparenza “peccaminosa” di tale relazione, la differenza d’età e l’eterna rivalità tra il ragazzo e il fratellastro Ridge portarono la love story tra PHOEBE e Rick ad essere uno dei più importanti filoni narrativi ...

BEAUTIFUL anticipazioni 4 dicembre 2018 : Quinn protegge Wyatt da Bill : Quinn lotterà con le unghie e con i denti per proteggere suo figlio dalle decisioni sconsiderate di suo padre Bill.

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 10 a sabato 15 dicembre 2018: Katie va a trovare Bill e lo trova riverso a terra in una pozza di sangue; disperata, chiama l’ambulanza e Bill viene portato in ospedale e operato d’urgenza. Katie riesce ad avvertire solo Liam, al quale racconta l’accaduto. Nel frattempo Brooke, preoccupata, cerca Ridge. Eric cerca in tutti i modi di calmare Quinn, che è furiosa con Bill per ...

Anticipazioni americane BEAUTIFUL : Brooke scopre chi ha sparato a Bill : Beautiful Anticipazioni puntate americane: chi ha sparato a Bill Spencer? Brooke scopre la verità Nelle puntate italiane di Beautiful sta per accadere, nelle puntate americane è successo da un pezzo. Ma solo a distanza di mesi Brooke Logan ha scoperto la verità. Bill Spencer è stato sparato alle spalle da Taylor. Sì, proprio la madre […] L'articolo Anticipazioni americane Beautiful: Brooke scopre chi ha sparato a Bill proviene da Gossip e ...

BEAUTIFUL - anticipazioni italiane : CAROLINE prova a strangolare BILL : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, un BILL Spencer in coma (e noi sappiamo già chi sarà a sparargli…) riceverà una visita che rischierà di far ricevere all’editore il classico colpo di grazia. Al capezzale del magnate, infatti, si presenterà sua nipote CAROLINE Spencer! La ragazza, però, non farà visita allo zio per vegliarlo e pregare per la sua guarigione… CAROLINE in ospedale da BILL SPENCER | Beautiful “Te ...

BEAUTIFUL anticipazioni Americane : Steffy rischia di perdere Kelly per colpa di Taylor : Quando le Logan scoprono che dietro l'attentato di Bill c'è Taylor, cercano di convincere Liam a chiedere la custodia di Kelly così da tenerla lontana dalla pericolosa nonna.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 4 dicembre 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) si incontrano casualmente e tra i due si nota il disagio. Comunque sia, la giovane Forrester cerca di superare il reciproco imbarazzo… Quinn (Rena Sofer) appare decisa a difendere Wyatt (Darin Brooks) dalla volontà di Bill (Don Diamont) di escluderlo dal lavoro e dal testamento… Brooke (Katherine Kelly Lang) si ...

Anticipazioni BEAUTIFUL trama puntate 10-15 dicembre 2018 : è stata Sally a Sparare a Bill? : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 10 a sabato 15 dicembre 2018: Caroline pronta a strangolare Bill! Sally, nei guai, riceve un invito da un ex Anticipazioni Beautiful: sulla pistola d’oro di Bill Spencer vengono ritrovate le impronte digitali di Sally Spectra che riceve da Thomas una bellissima proposta! Ridge, invece, crede che a ridurre in fin di vita il magnate sia stata Sheila Carter! Caroline tenta di strozzare lo ...

Anticipazioni BEAUTIFUL fino all'8 dicembre : qualcuno spara a Bill Spencer - s'indaga : Un tentato omicidio farà improvvisamente capolino nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 3 all'8 dicembre. In esse, infatti, qualcuno sparerà a Bill Spencer lasciandolo riverso in una pozza di sangue. E i nomi dei sospettati saranno numerosi, dato che il magnate negli ultimi tempi ha seminato odio ovunque, sia in famiglia che fuori da essa: non potrà certo mancare il rivale di sempre ovvero Ridge Forrester, furioso per il modo in cui ...