Bayern | finisce l’era Robben-Ribery | le possibili destinazioni dei due calciatori

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) A 36 e 35 anni,stanno trovando ancora il modo di incidere con la maglia delMonaco addosso. I due esterni, fra assist e gol, sono già entrati in una decina di gol della squadra e anche le prestazioni tutto sommato non sono molto lontane qualitativamente da quelle che li hanno portati a brillare in Europa. Però i due sono in scadenza di contratto e non rinnoveranno, ponendo fine a un periodo in cui i bavaresi hanno ottenuto 22 titoli, comprendendo i tre al di fuori dei confini nazionali. Le piste per il futuro sono molteplici: da un lato l’olandese è indeciso tra il ritiro e il ritorno in patria, dove lo riabbraccerebbero volentieri sia il Psv dell’ex compagno Van Bommel o il Groningen con cui è iniziata la carriera da calciatore, anche se in passato si sono diffuse anche le voci di un approdo alla Lazio; il francese, invece, interessa ...