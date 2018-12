Basket | Eurolega 2018-2019 | l’Olimpia Milano riceve un Gran Canaria diviso tra svariate

Basket - Eurolega 2019 : Milano-Gran Canaria. A che ora inizia e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Si giocherà domani sera l’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata della regular season di Eurolega 2018-2019. Teatro dell’incontro sarà il Mediolanum Forum di Assago. Milano ha la necessità di invertire una rotta che l’ha vista sconfitta nelle ultime due trasferte, comunque non semplici, a Barcellona e a Kaunas. La formazione di Las Palmas, che è alla sua ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio in casa del CCC Polkowice a caccia della prima vittoria - ci sarà Allie Quigley : Domani, mercoledì 5 dicembre, Schio torna in campo per la quinta giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. La formazione veneta sarà impegnata alle 19.00 nell’insidiosa trasferta polacca contro il CCC Polkowice. Francesca Dotto e compagne sono ancora alla ricerca del primo successo della stagione in Europa e devono cominciare a raccogliere vittorie se non vogliono abbandonare le speranze di qualificazione agli ottavi di ...

Olimpia Milano-Gran Canaria - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv : Giovedì 6 dicembre l’Olimpia Milano tornerà in campo per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Dopo un eccellente avvio di stagione, la formazione di Simone Pianigiani ha subito due sconfitte consecutive contro Barcellona e Zalgiris scivolando al sesto posto in classifica. Contro gli spagnoli di Gran Canaria, Mike James e compagni dovranno assolutamente tornare al successo per non rischiare di abbandonare la ...

Video/ Zalgiris Olimpia Milano - 83-78 - : highlights della partita - Basket Eurolega - - IlSussidiario.net : Video Zalgiris Olimpia Milano , risultato finale 83-78, : highhights della partita, prevista nek 10turno del Campionato Eurolega di Basket.

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio ancora sconfitta - Bourges prende il largo in avvio e amministra : Quarta sconfitta consecutiva per Schio in questo difficile avvio di Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Le ragazze allenate da Pierre Vincent non sono riuscite a trovare la prima vittoria europea della stagione nell’impegno casalingo contro il Bourges Basket. La formazione francese si è imposta con il punteggio finale di 55-66, approfittando di una partenza al rallentatore della squadra di casa. A Schio non è bastata una buona seconda ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano lotta a Kaunas - ma il finale premia lo Zalgiris : Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade a Kaunas contro lo Zalgiris per 83-78 al termine di una partita in cui l’Armani Exchange ha quasi sempre inseguito, con i lituani che hanno fatto loro il match in un finale concitato. Adesso Milano si trova 6-4 in classifica, comunque in una posizione ancora ottima, ma è necessario per l’Olimpia recuperare le energie oppure intervenire sul mercato visti i ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 83-78 con Zalgiris Kaunas. Secondo ko di fila per l'AX : Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, la cronaca Milano comincia il match con autorità, toccando il +7 a inizio Secondo quarto , 18-25, grazie al solito James, a Cinciarini cuor di capitano e a un ...

Basket - Eurolega : per l'Olimpia Milano seconda sconfitta consecutiva : ASCOLTANO l'Inno di Mameli a Brescia, invece dei canti alla Zalgirio Arena, e chissà se davvero avrebbero dato una mano alla causa Armani i sottoutilizzati Fontecchio e Burns, azzurri per Meo ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano si riporta sotto - 60-58 dopo il terzo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : sorpasso Zalgiris - 40-31 a metà gara : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

Diretta Zalgiris Milano/ Risultato live 18-23 e info streaming : ottimo primo quarto di James - Basket Eurolega - - IlSussidiario.net : Eurolega, diretta Zalgiris Milano e info streaming: il Risultato live della partita, segui la cronaca della sfida. L'Olimpia vincerà la settima partita?

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano avanti 18-23 dopo il primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Lituania : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...