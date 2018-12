Banche e imprese italiane in difficoltà | vendite di obbligazioni al minimo dal 2008

Imprese - rate congelate per un anno : “salvagente” dalle Banche | : Via libera all’accordo Abi-Confindustria: le aziende dell’area metropolitana potr anno chiedere il “congelamento” dei debiti

Digital corporate banking - al servizio di Banche e imprese : Il fronte dell' Internet banking si afferma non solo dal lato del consumatore/cittadino, ma anche dal lato impresa, soprattutto per le pmi, che trovano nella multicanalità del cashless un'occasione ...

La corsa dello spread spinge al rialzo i mutui. E le Banche rallentano i prestiti alle imprese : Torino - Si chiude con una forte sbandata dello spread quella che è stata una delle settimane più difficili degli ultimi anni per il debito italiano. Nella mattinata di ieri lo spread è balzato a ...

Piazza Affari incerta teme danni della manovra per Banche e imprese : Milano . Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street , che ha registrato ieri la sua migliore performance da marzo, spinta dai buoni risultati aziendali. Ma a Piazza Affari l'indice ...

