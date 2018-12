"Babbo Natale? Non esiste". Licenziata

: «Credo veramente a Babbo Natale e gli gnomi!» - @MarroneEmma a #Radio2SocialClub, con @LbarbarossaLuca e… - RaiRadio2 : «Credo veramente a Babbo Natale e gli gnomi!» - @MarroneEmma a #Radio2SocialClub, con @LbarbarossaLuca e… - Corriere : «Caro Babbo Natale, vorrei un rene per mio fratello». La letterina commuove gli Usa - AlessiaMorani : Quindi spiegatemi: dopo mesi che TUTTI dicono a #Salvini e #DiMaio che con le loro proposte saremmo andati dritti v… -

Meglio vivere nell'illusione e nella bugia? A quanto pare sì per la Direzione di una scuola elementare americana che ha licenziato in tronco una maestra per aver detto agli alunni della prima elementare chenon. E' successo alla Cedar Hill Elementary School di Montville,New Jersey. La maestra supplente ha detto ai piccoli che non esistono nemmeno "fatina dei denti, elfi, folletti e renne volanti".Ha così infranto il sogno dei bimbi, traumatizzati dalla scoperta, dice il preside, che si è dovuto scusare con i genitori.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)