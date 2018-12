Autostrade per l' Italia | completati lavori Galleria Boscaccio A1 Milano-Napoli

Ponte Genova - la strategia di Autostrade per salvare la concessione : Ecco le strategie difensive del manager Castellucci e della società nei due più importanti processi in cui sono coinvolti: il crollo del Ponte Morandi (43 morti) e l’incidente del bus precipitato dal viadotto Acqualonga (40 morti). Mentre la società deve far fronte a nuovi casi legati alla sicurezza, come l’incidente sulla A14 dove un pezzo di cemento armato di 2,4 chili è stato proiettato verso l’alto da un camion ...

Giovanni Castellucci lascerà l’incarico da amministratore delegato di Autostrade per l’Italia : L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, lascerà presto la guida dell’azienda, nell’ambito di un “processo di riduzione delle responsabilità” che era già stato avviato prima del crollo del ponte Morandi a Genova lo scorso agosto. Secondo fonti interne

Autostrade - Castellucci prepara l'addio per dedicarsi ad Atlantia. L'amministratore delegato oggi dai magistrati : Giovanni Castellucci, L'amministratore delegato di Atlantia, si prepara a dire addio alla guida di Autostrade, probabilmente già entro la fine del 2018. L'obiettivo di Castellucci sarebbe quello di ...

Ponte Morandi - l'ad di Autostrade Giovanni Castellucci in procura a Genova per l'interrogatorio : È arrivato in procura l'amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul Ponte Morandi, crollato il 14 agosto a Genova causando la morte di 43 vittime. Il manager è il sedicesimo, su 21 indagati, a essere sentito dai pubblici ministeri.Le accuse per tutti sono omicidio colposo plurimo aggravato dalla colpa cosciente, disastro colposo, omicidi stradale colposo e attentato alla ...

Il sospetto sui gilet gialli italiani per il blitz ad Autostrade : I protagonisti del blitz di sabato contro Autostrade al casello di Genova Est non hanno ancora un volto e neppure una provenienza certa, ma adesso si sa che erano venti: non sono riusciti, infatti, ad oscurare tutte le telecamere della società Autostrade. Ce n’è una rimasta attiva: anche se posizionata molto in alto, con immagini di qualità bassa che non consentono l’identificazione dei responsabili, almeno si è riusciti a determinare quanti ne ...

La diffida di Autostrade al commissario : «Per il ponte non potete escluderci» : Non è una diffida formale, ma poco ci manca. Autostrade scrive a Bucci e avverte: non potete escluderci; ricostruire il ponte, per noi, è un obbligo e un diritto

Ponte Morandi - Bucci : “Stabilito il costo totale - Autostrade avrà 30 giorni per pagare. Collaborare conviene a tutti” : “Sono contento per la legge 909 e per i circa 900 milioni che ci sono nella legge – ha iniziato così il suo intervento a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 il sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione dei Ponte Morandi Marco Bucci, che ha poi rassicurato – Confermo la data del 15 dicembre come inizio dei lavori per il Ponte. Penso che riusciremo a farcela”. Per quanto riguarda la situazione degli sfollati ha ...

Genova / Autostrade ha richieste di risarcimento per due miliardi : Abbiamo accennato ieri al progetto presentato da Autostrade per la demolizione e ricostruzione del Morandi. Oggi sul tema torna l’edizione nazionale di Repubblica che dichiara di aver potuto visionare il documento e che titola: “Ponte low cost in nove mesi”. Si compone di 74 pagine, la concessionaria lo ha inviato sia al commissario Marco Bucci che al Mit e, nel progetto, i tecnici di Autostrade “promettono miracoli”, scrive il quotidiano. Nove ...

Ponte Morandi - un precedente per la revoca della concessione ad Autostrade : Tre mesi oggi. Da quando, la mattina del 14 agosto, alle 11.36, sotto una pioggia torrenziale, il Ponte Morandi si spezzò inghiottendo 43 persone, molte delle quali in viaggio verso le vacanze estive. Oggi quasi tutti i giornali si soffermano quasi tutti sul crollo del viadotto, chi più chi meno, edizioni nazionali e locali. Le testimonianze Il Secolo XIX lascia spazio alle testimonianze di chi è sopravvissuto, ha perso qualche persona cara o ...

Ponte Morandi - il triste show del perito di Autostrade a Report : Arriva il primo Report dei periti incaricati dalla Procura per le indagini sul crollo del Ponte Morandi e il cerchio sembra chiudersi pesantemente attorno ad Autostrade. Questa la notizia più importante che c’è sui giornali, oggi, a proposito della tragedia del 14 agosto. Crollo provocato dalla rottura di un tirante Secondo Pier Giorgio Malerba e Renato Buratti, scrive Il Secolo XIX (la notizia è riportata anche da La Repubblica), l’esame dei ...

Ponte Morandi : reperti in Svizzera - in Italia non c’è laboratorio che non abbia lavorato per Autostrade : I reperti chiave per determinare le cause del crollo del Ponte Morandi sono partiti stamattina per la Svizzera con due maxi tir. Lo racconta Il Secolo XIX. Direzione Dubendorf I reperti giungeranno a Zurigo, più precisamente a Dübendorf, località che dista dalla maggiore città della Svizzera appena quindici minuti di auto. Oltre al reperto 132 di cui abbiamo già parlato, ce ne sono altri 16 che saranno inviati ad un “super” laboratorio svizzero ...

Ponte Morandi - ex dirigente Autostrade ai pm : “Nel 2015 segnalarono anomalie. Stop a progetto? Non so perché” : Ha parlato per quasi tre ore raccontando come la società Autostrade fosse al corrente delle anomalie sulla pila 9 del Ponte Morandi già tre anni prima del crollo che il 14 agosto scorso ha ucciso 43 persone. E che si cercò di correre ai ripari nel 2015. Il primo dirigente di Aspi a parlare davanti ai magistrati della procura di Genova si chiama Mario Bergamo, ex direttore del settore manutenzioni e attuale amministratore delegato dell’autostrada ...

I vertici di Autostrade sfilano in Procura : invito a comparire a 4 “super dirigenti” : invito a comparire dei pm ai quattro “super dirigenti”. Scoppia la guerra tra Spea e la concessionaria sui monitoraggi

