Auto inquinanti - spunta la sovrattassa : incentivi per i veicoli eco sino a 6.000 euro : spunta a sorpresa nella legge di bilancio un bonus malus per le Auto in base alle emissioni di Co2. La novità arriva con un emendamento approvato dalla commissione bilancio della Camera. Dal primo ...

Nuova tassa per le Auto inquinanti : per una Panda si pagherà più che per una Bmw da 50mila euro : In manovra è stato approvato un emendamento che introduce un contributo per l'acquisto di autovetture basato sul meccanismo...

Dal 2019 arriva la tassa per le Auto inquinanti (e il bonus per quelle eco) : In manovra spunta un meccanismo di bonus/malus parametrato alle emissioni di CO2 con una tassa fino a 3.000 euro per le...

Manovra - nella notte il via libera della commissione Bilancio. Incentivi per Auto ecologiche - tassa su quelle inquinanti : Dopo l’abbandono dei lavori da parte delle opposizioni, che hanno attaccato il ministro Giovanni Tria intervenuto per un’informativa rifiutando le domande, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame della Manovra. I relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi hanno ottenuto il mandato per riferire in Aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia ...

Smog : a Modena il 25 novembre domenica ecologica - stop alle Auto inquinanti : Il 25 novembre 2018 è domenica ecologica a Modena, con limitazioni alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30, nell’area del centro abitato, delimitata dalla tangenziali. Fino al 31 marzo 2019 tutte le domeniche sono ecologiche, tranne il 6 gennaio. Per tutta la domenica sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. Non possono circolare: Veicoli Benzina pre Euro (Euro 0) ed Euro ...

Smog Roma : 2 giorni di blocco della circolazione per le Auto più inquinanti : Oggi e domani a Roma è in vigore il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguarda dalle ore 7.30 alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dal sndaco Virginia Raggi si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati ...

Dal 2019 a Milano non potranno più circolare le Auto con i motori diesel più inquinanti : Tutto quello che c'è da sapere sul blocco dei diesel inquinanti a Milano, che entrerà in vigore il 25 febbraio e interesserà quasi 1,4 milioni di persone