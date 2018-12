Auto elettriche | arrivano gli incentivi per le auto ecologiche e una tassa per tutte le

Manovra in aula con maxi-emendamento. Proroga di un anno per formazione 4.0. Incentivi agli acquisti di Auto elettriche : Via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra. La commissione ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo. Il testo sarà esaminato dall'assemblea di ...

Audi - 14 miliardi di euro per elettriche e guida Autonoma : tra il 2019 e il 2023, l'Audi spenderà 14 miliardi di euro per sostenere i progetti nei campi della mobilità elettrica, della guida autonoma e della digitalizzazione. Gli investimenti rientrano in un programma più ampio, per un valore complessivo pari a 40 miliardi.20 modelli elettrificati entro il 2025. Con l'iniezione di risorse, Ingolstadt vuole adeguare le attività del gruppo ai mutamenti del mercato e della domanda, sostenendo soprattutto ...

Auto elettriche - Trump punta a cancellare gli incentivi : L'amministrazione Trump intende porre fine a tutte le sovvenzioni e agli incentivi per le Auto elettriche. A comunicarlo è stato il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow, che ha ribadito come gran parte delle sovvenzioni economiche stabilite dal governo Obama siano attualmente in fase di discussione e, pertanto, potenzialmente a rischio di cancellazione.Scontro con la Camera. "Per quanto riguarda la nostra politica, vogliamo ...

La Casa Bianca ha annunciato che a partire dal 2020 o 2021 cancellerà i sussidi per l’acquisto di Auto elettriche : La Casa Bianca ha annunciato che a partire dal 2020 o 2021 saranno cancellati i sussidi per l’acquisto di auto elettriche e per l’installazione di sistemi per la produzione di energie rinnovabili. L’annuncio è stato fatto lunedì 3 dicembre dal

Cina - il governo controlla in real time le Auto elettriche : “Almeno 200 produttori hanno detto sì a Pechino” : Se siete in Cina e volete comprare una Tesla, sappiate che i vostri spostamenti saranno monitorati costantemente dal Partito comunista. Secondo Associated Press, la compagnia di Elon Musk rientrerebbe tra le circa duecento aziende automobilistiche presenti oltre Muraglia a trasmettere al governo cinese informazioni sulla posizione delle loro auto in tempo reale. E nella maggior parte dei casi senza che il proprietario sappia nulla. Tra le ...

Queste sono le Auto elettriche cinesi che potremmo guidare domani : Gruppi ancora poco noti al grande pubblico come Nio, o già sulla cresta dell'onda, come Byd, e brand consolidati in Cina, come Saic. sono tre esempi dell'innovazione del settore automobilistico cinese ...

Auto elettriche – La libertà di ricaricare il veicolo ovunque grazie a Bosch e clever-tanken.de : La libertà di ricaricare il veicolo elettrico ovunque: Bosch e clever-tanken.de insieme per semplificare al massimo la ricarica dei veicoli elettrici. Più scelta: Clever Laden aiuta gli Automobilisti ad individuare ben 11.500 stazioni di carica gestite da varie aziende sul territorio tedesco Districarsi nella giungla delle opzioni di rifornimento. In teoria, trovare una stazione in cui ricaricare la batteria e pagare dovrebbe essere molto ...

Automobili Pininfarina investirà oltre 20 milioni di € a sostegno del design pura per lo sviluppo di una gamma di vetture elettriche di lusso a elevate prestazioni : Automobili Pininfarina ha presentato oggi nuove immagini del prototipo di hypercar PF0 e ha confermato un investimento di oltre € 20 milioni in una nuova cooperazione con Pininfarina SpA. L’investimento sosterrà la progettazione, lo sviluppo e la produzione della hypercar elettrica di lusso PF0 e della futura gamma di vetture Automobili Pininfarina. Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “È un piacere e un privilegio ...

Trump : 'Valutiamo taglio di tutti gli aiuti a GM. Inclusi quelli per Auto elettriche' : NEW YORK - 'Sono molto deluso da General Motors e Mary Barra per le chiusure degli impianti degli impianti in Ohio, Michigan e Maryland. Niente viene chiuso in Messico o Cina. Gli Stati Uniti...

GM raddoppia impegno su Auto elettriche e guida autonoma - Trump tuona contro chiusure impianti : General Motors pronta a chiudere ben 5 stabilimenti in Nord America con un taglio complessivo del 15% della forza lavoro per un totale di circa 14.700 posti , di cui almeno 8.100 impiegati e 6.000 ...

Tesla Model S 100D : la Regina delle Auto elettriche guida da sola e vanta prestazioni da supercar [TEST DRIVE] : La Tesla Model S offre prestazioni superlative e permette di viaggiare in maniera sicura e confortevole anche se bisogna tenere d’occhio autonomia e posizione dei punti di ricarica Quando fece il suo debutto nel 2012, la Tesla Model S cambiò per sempre il modo di concepire le automobili elettriche, fino a quel giorno considerate noiose, lente e soprattutto caratterizzate da una scarsa autonomia d’esercizio. L’arrivo sul mercato della Model ...

Cresce mercato Auto elettriche e ibride : +1 - 2% e +0 - 2% in 10 mesi : Milano, 21 nov., askanews, - Nei primi 10 mesi dell'anno Cresce la quota di mercato di auto elettriche e ibride, rispettivamente dell'1,2%, 4,4% del totale delle vendite, e dello 0,3%, +0,2% rispetto ...

Osservatorio Nomisma - Gli incentivi e le agevolazioni spingono le Auto elettriche : Il diritto ai parcheggi gratuiti, l'accesso libero ai centri delle città o alle zone a traffico limitato, l'esenzione dal pagamento del bollo e i sistemi di incentivi all'acquisto sono i motivi che stanno spingendo molti italiani a ricorrere all'acquisto di veicoli a propulsione elettrica o ibrida. quanto emerge da una ricerca dell'Osservatorio Mobilità smart e sostenibile di Nomisma, con il sostegno, tra gli altri, della banca Bper e della ...