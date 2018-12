Australian Open | Giorgi unica italiana nel main draw

Australian Open 2019 : l'entry list con 5 azzurri e tutti i big. E si va verso il super tie-break : In campo femminile c'è grande attesa per la numero 3 del mondo, la danese Caroline Wozniacki, che a gennaio aveva conquistato a Melbourne il suo primo, attesissimo, Slam. Torna sul 'luogo del delitto'...

Australian Open - 5 italiani nel tabellone maschile : presentate le entry list : Australian Open , saranno (almeno) 5 gli italiani presenti in tabellone nel primo torneo del Grande Slam della stagione tennistica Sale a 5 il numero di tennisti italiani inseriti nella entry - list del tabellone principale degli Australian Open , prima prova dello Slam del 2019 in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. Gli azzurri presenti sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano. Al ...

Australian Open - Serena Williams ci sarà : è nella entry list del torneo : Australian Open , Serena Williams figura nella entry list del torneo che aprirà la stagione degli Slam Serena Williams sarà regolarmente ai nastri di partenza degli Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam in programma dal 14 al 27 gennaio a Melbourne. L’ex n.1 del mondo, assente lo scorso anno, farà parte del gruppo delle 102 partecipanti al tabellone principale come confermato dagli organizzatori che hanno ...

Golf - Eurotour – Paratore scala la classifica dell’ Australian PGA Championship : nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri : Renato Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship : nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri Con un ottimo recupero Renato Paratore è salito dall’81° al 41° posto con 143 (73 70, -1) colpi nell’Australian PGA Championship , torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Gold Coast nel Queensland in ...

Lucie Safarova pronta al ritiro : agli Australian Open l’addio al mondo del tennis : Lucie Safarova ha annunciato oggi il suo addio al tennis : la 31enne ceca pronta ad iniziare una nuova avventura ed appendere la racchetta al chiodo “Amo ancora il tennis e mi mancherà molto, ma ho voluto finire in bellezza, il momento è arrivato“. Sono le parole con cui Lucie Safarova ha annunciato il suo addio al tennis dopo gli Australian Open . A Praga per la finale di Fed Cup la 31enne ceca ha poi aggiunto: “La mia ...

Tennis - gli Australian Open si rinnovano : sì allo shot clock e montepremi sempre più ricco : Gli Australian Open del prossimo gennaio vedranno “scendere in campo” le novità regolamentari già viste in alcuni tornei del seeding come lo shot clock montepremi più ricco per i prossimi Australian Open. Gli organizzatori hanno annunciato per la prima prova stagionale dello Slam che si disputerà dal 14 al 27 gennaio un incremento del 10% pari a un totale di 42.8 milioni di dollari. Tra le novità l’introduzione anche a Melbourne ...