Australian Open | Federer e Djokovic per il settimo titolo | 5 azzurri al via

Tennis - Australian Open 2019 : le entry-list. Sono sei gli azzurri presenti nel main draw. Camila Giorgi unica italiana : Sono state pubblicate le entry-list del tabellone principale degli Australian Open 2019, primo Slam dell’anno venturo in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. Opportuno ricordare che le qualificazioni prenderanno il via mercoledì 9 gennaio. Nel draw maschile l’Italia sarà rappresentata da Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e da Thomas Fabbiano. Escluso per il momento c’è Lorenzo Sonego ma, ...

Australian Open - Giorgi unica italiana nel main draw : TORINO - In campo femminile l'unica giocatrice italiana nel main draw è Camila Giorgi , numero 26 Wta. Al primo Major stagionale maschile sono iscritti i primi 101 giocatori della classifica mondiale, ...

Australian Open 2019 : l'entry list con 5 azzurri e tutti i big. E si va verso il super tie-break : In campo femminile c'è grande attesa per la numero 3 del mondo, la danese Caroline Wozniacki, che a gennaio aveva conquistato a Melbourne il suo primo, attesissimo, Slam. Torna sul 'luogo del delitto'...

Australian Open - 5 italiani nel tabellone maschile : presentate le entry list : Australian Open, saranno (almeno) 5 gli italiani presenti in tabellone nel primo torneo del Grande Slam della stagione tennistica Sale a 5 il numero di tennisti italiani inseriti nella entry-list del tabellone principale degli Australian Open, prima prova dello Slam del 2019 in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. Gli azzurri presenti sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano. Al ...

Australian Open - Serena Williams ci sarà : è nella entry list del torneo : Australian Open, Serena Williams figura nella entry list del torneo che aprirà la stagione degli Slam Serena Williams sarà regolarmente ai nastri di partenza degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in programma dal 14 al 27 gennaio a Melbourne. L’ex n.1 del mondo, assente lo scorso anno, farà parte del gruppo delle 102 partecipanti al tabellone principale come confermato dagli organizzatori che hanno ...

Tennis - RIVOLUZIONE Australian Open 2019 : tie-break a 10 punti sul 6-6 nel set decisivo? : Tutto evolve e tutto cambia. Anche nel Tennis è così. Campi, racchette e preparazione fisica sono funzionali alle esigenze dei giocatori e lo stesso riguarda il sistema di punteggio dei tornei. E’ notizia di qualche mese fa che Wimbledon, lo Slam più importante del circuito, non sarà più teatro di maratone storiche, ricordando il confronto tra l’americano John Isner e il francese Nicolas Mahut del 2010 durato 11 ore 5 minuti (6–4, ...

Benneteau shock : “Federer favorito negli Slam. Il suo manager paga il direttore degli Australian Open…” : Julien Benneteau punta il dito contro Roger Federer: il francese sottoline alcuni presunti favoritismi nei confronti del campione di Basilea Julien Benneteau si è ritirato da qualche settimana ed ha deciso di togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Il francese ha puntato il dito anche contro Roger Federer, parlando di alcuni favoritismi nei suoi confronti, specie durante gli Slam. Benneteau ha sottolineto la questione del ...

Lucie Safarova pronta al ritiro : agli Australian Open l’addio al mondo del tennis : Lucie Safarova ha annunciato oggi il suo addio al tennis: la 31enne ceca pronta ad iniziare una nuova avventura ed appendere la racchetta al chiodo “Amo ancora il tennis e mi mancherà molto, ma ho voluto finire in bellezza, il momento è arrivato“. Sono le parole con cui Lucie Safarova ha annunciato il suo addio al tennis dopo gli Australian Open. A Praga per la finale di Fed Cup la 31enne ceca ha poi aggiunto: “La mia ...

Nadal - operazione alla caviglia riuscita : appuntamento agli Australian Open 2019 : A confermarlo è stato il centro medico in cui è stato eseguito l'intervento sul numero 2 del mondo, presieduto da Angel Ruiz Cotorro e Jaume Vilaró. Già da queste ore, Rafa potrà cominciare la ...