Australia | dopo 2 settimane di incendi arrivano i temporali | allagamenti e blackout

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith guida l’Australian PGA Championship dopo tre giri - Paratore 47° : dopo tre giri dell’Australian PGA Championship, torneo che si gioca al RACV Golf Pines Resort di Gold Coast, nel Queensland, e che fa parte sia dell’European Tour che del PGA Tour of Australasia, al comando c’è un padrone di casa, Cameron Smith. Già vincitore lo scorso anno, il venticinquenne di Brisbane allunga con una giornata da 67 colpi (5 birdie, totale di -14) sul connazionale Marc Leishman, secondo a -11 (-3 odierno), ...

Golf - Eurotour – Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship : nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri : Renato Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship: nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri Con un ottimo recupero Renato Paratore è salito dall’81° al 41° posto con 143 (73 70, -1) colpi nell’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Gold Coast nel Queensland in ...

Golf - European Tour 2019 : McLeod e Jager al comando dell’Australian PGA Championship dopo il primo giro - indietro Renato Paratore : Settimana particolarmente ricca per lo European Tour 2019 di Golf: in contemporanea si disputano infatti l’Africa Bank Mauritios Open e l’Australian PGA Championship. Il secondo si è aperto nella notte italiana presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). dopo le prime 18 buche si è formata al comando una coppia australiana composta da Jake McLeod e Matt Jager. I due hanno chiuso il giro odierno in 66 colpi, con un -6 ...

Rugby - cosa cambierà nel ranking mondiale dopo Italia-Australia? Tutte le possibili combinazioni : rischio sorpasso targato USA : Stiamo per superare la metà della finestra autunnale dei Test Match di Rugby che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17. Ora è tempo del secondo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, che si giocherà sabato 17 a Padova contro l’Australia, con inizio alle ore 15.00. La vittoria sui ...

Australia - era rimasto paralizzato dopo aver ingerito una lumaca : muore a 28 anni : A 19 anni, Sam Ballard, ex promessa del rugby Australiano, ha ingerito per gioco una lumaca che gli è costata la vita. La lumaca portava infatti con sè l'Angiostrongylus cantonensis, un parassita che causa la meningite eosinofila. Il suo calvario è iniziato nel 2010, quando è avvenuto l'episodio che lo ha portato alla paralisi e costretto su una sedia a rotelle. dopo 9 anni di sofferenza, il ragazzo è deceduto all'eta' di 28 anni. Calvario ...

Un treno merci Australiano è stato fatto deragliare dopo aver percorso 91 chilometri senza conducente : Un treno merci di 268 vagoni carichi di minerali ferrosi è stato fatto deragliare lunedì mattina dalle autorità ferroviarie australiane a 119 chilometri dalla città di Port Hedland, dopo aver percorso 91 chilometri senza conducente. Il treno proveniva da una miniera

MotoGp – Jarvis con i piedi per terra dopo la vittoria in Australia : l’affermazione su Valentino Rossi è sorprendente : Lin Jarvis non si monta la testa dopo la vittoria in Australia: le parole del direttore responsabile del team di Iwata sui progressi sulla M1 e su Valentino Rossi E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia, i piloti Yamaha hanno disputato due prime sessioni di prove abbastanza positive, con Rossi e Vinales entrambi nella top ten, dopo il weekend di gara dell’Australia che ha visto la M1 dello spagnolo ...

Gp Malesia - Marquez : 'Dopo l'Australia voglio vincere' : Roma, 30 ott., askanews, - Non si ferma il motomondiale. Dopo l'Australia ecco la Malesia, penultima tappa dal Mondiale di MotoGp. Marc Marquez, fresco campione del mondo 2018, cerca riscatto dopo l'...

L’ombrellina manda un messaggio ‘romantico’ a Iannone : Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO] : Carmen Victoria Rodriguez dedica ad Andrea Iannone un post ‘romantico’ dopo il secondo posto del pilota a Phillip Island: il messaggio della modella all’ex fidanzato di Belen Avevamo ipotizzato un nuovo flirt per Andrea Iannone dopo Belen Rodriguez L'articolo L’ombrellina manda un messaggio ‘romantico’ a Iannone: Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO] ...

MotoGP - GP Australia 2018. La Yamaha torna alla vittoria dopo 25 gare - Maverick Vinales in lacrime al traguardo : L'attesa è finita. Maverick Vinales conquista il suo primo successo stagionale in Australia e pone fino al digiuno di vittorie più lungo nella storia della Yamaha: 25 gare senza successi , l'ultimo ...

MotoGp – Valentino Rossi vede il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche in Australia : “ecco la cosa positiva di oggi” : Valentino Rossi non troppo soddisfatto a Phillip Island dopo le qualifiche del Gp d’Australia: il Dottore spera nel bel tempo per la gara di domani Marc Marquez ha ancora un’incredibile fame di vittoria, nonostante il titolo mondiale conquistato la scorsa settimana in Giappone. E’ lo spagnolo della Honda il poleman del Gp d’Australia: Marquez ha conquistato la pole position sul circuito di Phillip Island, ...

