Augusto Minzolini | ' Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte'

Luigi Di Maio e M5s - lo sfogo del leghista Dario Galli con Augusto Minzolini : 'Non sanno quello che fanno' : Tutti i limiti dei grillini apprendisti di governo sono drammaticamente emersi in queste ultime settimane. I nodi vengono al pettine e il leader M5s Luigi Di Maio e gli altri ministri e sottosegretari ...

Augusto Minzolini - lavoro nero a casa di Luigi Di Maio : 'Il dipendente fuggito per campi' : Tiene banco il caso sollevato da Le Iene , quello dei dipendenti che avrebbero lavorato in nero nell'azienda di Antonino Di Maio , padre di Luigi Di Maio, capo politico del M5s nonché ministro del ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'I 40 grillini pronti a tradire' : Forse Matteo Salvini non ha il controllo completo dei suoi, come suggerisce Augusto Minzolini , ma di sicuro potrebbe averlo su un manipolo, nutrito, di grillini che non vorrebbero mai e poi mai ...

M5s - il retroscena di Augusto Minzolini : Rocco Casalino e la vendetta contro la Lega e Matteo Salvini : Lo psicodramma grillino alla Camera non è ancora consumato del tutto. Anzi. Rocco Casalino sta già pensando alla vendetta contro la Lega . Ha fatto male, l'imboscata dei 36 franchi tiratori sul ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la soffiata di Daniela Santanchè ad Augusto Minzolini : 'Così cade il governo' : 'C'è molta fibrillazione nella Lega '. La confidenza, raccolta da Augusto Minzolini , è di Daniela Santanchè , la 'ambasciatrice di Giorgia Meloni' presso Matteo Salvini . Secondo la Pitonessa ex ...

Erika Stefani - furia contro il M5s sulla prescrizione. Il retroscena di Augusto Minzolini : Anche il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia, in modo sarcastico, attacca l'ultima trovata grillina: 'È una cosa da ridere: mi chiedo se un processo dura 80 anni chi paga l'...

Golpe Finanziario - Augusto Minzolini svela la trattativa segreta tra Conte e Trump : Il racconto è affascinante e fa pensare a un film. Lo fa Augusto Minzolini, che su Il Giornale dà la sua interpretazione, suffragandola in modo convincente, del perchè l 'agenzia di rating Standard & ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini. Sfogo con i suoi : 'Non sono un cogl***e - ho firmato io' : ... scrive il giornalista, 'emerge il solito personaggio, una via di mezzo tra Belzebù e la Pantera rosa, cioè Roberto Garofali , il capo di gabinetto di quell'uomo mite che è il ministro dell' Economia'...

Augusto Minzolini : 'Manovra frutto di due ideologie agli antipodi che ci porterà a sbattere' : Che, secondo l'ex direttore del tg1, 'ci porterà inevitabilmente a sbattere' perchè 'il problema è che quando l'ideologia contamina l'economia sono guai: in tempi lontani e recenti, Stalin e Maduro ...

Paolo Savona e la scommessa mortale con Mario Draghi - il retroscena dinamitardo di Augusto Minzolini : Il retroscenista Augusto Minzolini , sul Giornale , riporta una conversazione sotto la pioggia avvenuta tra il ministro degli Affari Ue , e secondo molti ministro-ombra dell'Economia, e alcuni pezzi ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena di Augusto Minzolini : 'Sono dei kamikaze - lo sfogo di Giorgetti' : ... esprime il senso di stupore misto a terrore che i tradizionali attori della politica italiana , Forza Italia, Pd, ma anche il presidente Sergio Mattarella , provano di fronte allo schema o-la-va-o-...

Augusto Minzolini : 'Urbano Cairo - è lui l'apprendista stregone che può far fuori Matteo Salvini' : Se due indizi non fanno una prova, tre ci si avvicinano molto. Così se contemporaneamente in tre situazioni diverse e con tre protagonisti diversi si fa lo stesso nome qualcosa dovrà pur significare. ...

Paolo Savona - Augusto Minzolini : 'E' il dottor Stranamore della ridicola guerra italiana in Europa' : Mentre il ministro dell'Economia, continua Minzolini, ha fatto 'rientrare tutta la lista della spesa del governo gialloverde nel rapporto deficit-Pil al 2,4%', 'roba da premio Nobel'. Anche perché, ...