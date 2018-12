Audi S4 Avant | la prova di GQ

gqitalia

: Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro S Line*Recaro*MMI*Xenon ?? #A6 - AutosMarktDE : Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro S Line*Recaro*MMI*Xenon ?? #A6 - CLAUDIOTADDEO2 : AUDI RS6 AVANT 4.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC TAGLIANDI AUDI 60.000 € - AutoVeenstra : Audi A4 Avant 2.0 TDI BUSINESS EDITION 50 procent deal 4.975,- ACTIE. 47PZL1 233.553 km Pr... -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Diciamo la verità, siamo talmente abituati al diesel su certe tipologie di auto che solo pensare a una station wagon con il motore a benzina riesce a mandare la nostra mente in tilt. Come vedere un cane parlante o un turista che beve il cappuccino dopo cena. Semplicemente non riusciamo a decodificare. Così, quando ci si trova di a una vettura come laS4bisogna prendersi cinque minuti di tempo, concentrasi e essere certi che esista davvero. E pensare che esistono Paesi, anche a pochi chilometri dal nostro, dove il superbollo non esiste, dove la benzina ha prezzi più umani e dove è possibile considerare l’acquisto di un’auto prettamente famigliare che però sotto il cofano ha un bel “tremila” con sei cilindri a V e pure un bel turbo, tanto per rincarare la dose. Cavalli pronti a scalpitare – 353 per la precisione – tenuti a bada dalla trazione integrale “made ...