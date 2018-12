Atletica | Tortu | ' Da quando ho battuto il record di Mennea la mia vita è cambiata'

Atletica - Filippo Tortu : “Ai Mondiali farò 100 e 200 - voglio correre tante volte sotto i 10 secondi!” : Filippo Tortu è reduce da una bella stagione con lo storico 9.99 corso sui 100 metri (primo italiano capace di scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi) anche se c’è un po’ di amaro in bocca per non essere riuscito a salire sul podio agli Europei. Oggi il 20enne si trova a Montecarlo dove questa sera verranno consegnati gli IAAF Awards, i premi della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, ma lo sguardo è già ...

Atletica - Filippo Tortu : “Voglio tornare sotto i 10” sui 100 metri e trovare il personale sui 200 metri” : È sicuramente uno degli sportivi italiani dell’anno per questo 2018. Filippo Tortu con il suo record italiano sui 100 metri ha riscritto la storia dell’Atletica tricolore, ma non si vuole fermare e continua a puntare in grande verso i prossimi appuntamenti che lo attendono. Un esempio, vista anche la giovane età, per tutti coloro che desiderano approcciare lo sport non mettendo da parte gli studi: “Cinque mesi fa ho corso i 100 ...

Atletica a raduno per non fallire più Tortu : «Voglio tornare sotto i 10''» : Sono contento anche di far parte della 4x100 perché l'Atletica nasce come sport individuale, ma è bello quando si trasforma in sport di squadra». Insieme a lui ci sarà Fausto Desalu, che però ha ...

Atletica – Da Gianmarco Tamberi a Filippo Tortu : il programma degli azzurri per il 2019 : Gli azzurri dell’Atletica Élite Club sono radunati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa per preparare il programma del 2019 Tre giornate a Roma per programmare un anno intero. Da ieri e fino a martedì 30 ottobre, gli azzurri dell’Atletica Élite Club sono radunati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa per gli incontri di ...

Atletica - Filippo Tortu : “L’obiettivo è verso Tokyo 2020 - sogno la finale olimpica” : Occhi puntati verso Tokyo 2020, com’è giusto che sia. Filippo Tortu guarda già avanti, intervistato dall’ANSA oggi, in occasione della tradizionale riunione di programmazione dell’Atletica Élite Club al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ dell’Acqua Acetosa di Roma. “L’obiettivo è guardare a Tokyo 2020 e anche lì non sarebbe brutto provare ad arrivare in finale anche perché le Olimpiadi ...

Atletica - Tortu va veloce 'Punto alla finale ai Mondiali e a Tokyo 2020' : Un occhio anche a Tokyo 2020, con la Iaaf che ha varato il nuovo sistema di qualificazione attraverso il ranking: 'Credo sia una scelta azzeccata, è giusto che a un campionato del mondo si qualifichi ...

Atletica - Tortu come Bolt : si allena con il Cagliari ad Asseminello : Martedì ad Arborea, in occasione della consegna dei Premi USSI Sardegna, Tortu e Maran avevano partecipato alla festa dello sport sardo con tanti atleti, dirigenti, media e addetti ai lavori vari. Il ...

Atletica : Tortu - nel'19 punto anche su 200 : ANSA, - ORISTANO , 16 OTT - "Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, ci saranno gare importanti ma soprattutto i mondiali e farò anche i 200 metri". Lo ha detto Filippo Tortu, questo ...

Atletica Insieme - Filippo Tortu ospite di eccezione nella seconda edizione di questa importante manifestazione : Lo sprinter azzurro parteciperà domenica alla seconda edizione della giornata dedicata all’Atletica leggera nella suggestiva cornice di Piazza Navona, domenica 14 ottobre, Roma Capitale, Fiamme Gialle e Fidal Lazio organizzano la seconda edizione di Atletica Insieme, un’intera giornata dedicata all’Atletica leggera, alle famiglie e alla promozione dello sport. Dopo il successo di pubblico e di partecipazione dell’edizione ...